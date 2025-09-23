El mexicano que estaba desaparecido y fue hallado en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la localización de Daniel Cruz Palacios, de 24 años, de nacionalidad mexicana, quien se encontraba desaparecido.

Los agentes policiales lo encontraron en el parque Centroamérica, ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango, según indicaron las autoridades.

Esta persona tenía activa una alerta de búsqueda de la comisión estatal del estado de Chiapas, desde mayo del presente año.

El mexicano fue identificado como Daniel Cruz Palacios. (Foto: PNC)

Tras encontrarlo, se realizaron las coordinaciones con las autoridades con el consulado de México en Quetzaltenango, para contactar a los familiares, explicó la PNC.

Posteriormente, se presentó el progenitor de este hombre, quien indicó que su hijo padece de pérdida de memoria y que por esa razón se mantiene desorientado.

El padre de Daniel Cruz agradeció a la PNC por haber localizado con vida a su hijo.

El progenitor de Daniel Cruz se hizo presente a la comisaría luego de que su hijo fue localizado. (Foto: PNC)