México analiza exportación de electricidad a Guatemala

Guatemala solicitó ampliar la exportación de electricidad desde México.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno analiza la posibilidad de ampliar la exportación de electricidad hacia Guatemala, luego de una solicitud planteada por las autoridades guatemaltecas.
Según explicó Sheinbaum, México ya exporta electricidad a Guatemala mediante empresas privadas. Sin embargo, su administración revisa cómo fortalecer ese intercambio energético bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las nuevas disposiciones legales en materia eléctrica.
Además, señaló que la prioridad del gobierno mexicano continúa siendo garantizar el abastecimiento energético dentro del país y cumplir con las necesidades nacionales antes de ampliar las exportaciones.
Sheinbaum y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo han manifestado interés en impulsar modelos energéticos más sostenibles y eficientes. Durante encuentros bilaterales realizados en 2025, ambos gobiernos establecieron como prioridades el desarrollo de energías renovables.
Las declaraciones de Sheinbaum se dieron el pasado jueves 7 de mayo durante su conferencia matutina, tras presentar un paquete de inversión enfocado en fortalecer la red de gasoductos en México.
*Con información de Infobae