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México analiza exportación de electricidad a Guatemala

  • Por Susana Manai
08 de mayo de 2026, 12:44
México evalúa fortalecer el intercambio eléctrico con Guatemala.&nbsp; (Foto ilustrativa: Shutterstock)

México evalúa fortalecer el intercambio eléctrico con Guatemala.  (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Guatemala solicitó ampliar la exportación de electricidad desde México. 

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno analiza la posibilidad de ampliar la exportación de electricidad hacia Guatemala, luego de una solicitud planteada por las autoridades guatemaltecas.

Según explicó Sheinbaum, México ya exporta electricidad a Guatemala mediante empresas privadas. Sin embargo, su administración revisa cómo fortalecer ese intercambio energético bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las nuevas disposiciones legales en materia eléctrica.

Guatemala solicitó ampliar la exportación de electricidad desde México. (Foto ilustrativa: Shutterstock)
Guatemala solicitó ampliar la exportación de electricidad desde México. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, señaló que la prioridad del gobierno mexicano continúa siendo garantizar el abastecimiento energético dentro del país y cumplir con las necesidades nacionales antes de ampliar las exportaciones.

Sheinbaum y el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo han manifestado interés en impulsar modelos energéticos más sostenibles y eficientes. Durante encuentros bilaterales realizados en 2025, ambos gobiernos establecieron como prioridades el desarrollo de energías renovables. 

Ambos gobiernos impulsan proyectos de energía limpia. (Foto: Archivo/Soy502)
Ambos gobiernos impulsan proyectos de energía limpia. (Foto: Archivo/Soy502)

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron el pasado jueves 7 de mayo durante su conferencia matutina, tras presentar un paquete de inversión enfocado en fortalecer la red de gasoductos en México. 

*Con información de Infobae

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