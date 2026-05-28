Constituyentes recalcan que incursión de tropas extranjeras precisa aval del Congreso

-

Lo establecido en la Constitución busca garantizar la soberanía guatemalteca.

Abogados constitucionalistas y exintegrantes de la Asamblea Nacional Constituyente recalcaron que cualquier operación militar conjunta entre Guatemala y un ejército extranjero requiere autorización expresa del Congreso de la República.

Las declaraciones de los constituyentes surgen luego de la polémica generada por una publicación del diario The New York Times, sobre supuestos acuerdos de cooperación militar entre Guatemala y Estados Unidos para combatir al narcotráfico.

Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista y constituyente, explicó que la Constitución Política de la República protege la soberanía nacional y establece límites claros para la presencia de fuerzas armadas extranjeras en el país.

"Lo que se trata de evitar es que un ejército extranjero pueda tener jurisdicción en Guatemala", afirmó el abogado.

Carlos Molina Mencos señaló que el espíritu de los constituyentes es que Guatemala tenga una absoluta soberanía. (Foto: AGN / Soy502)

Según Molina Mencos, cualquier fuerza militar extranjera que pretenda transitar por el territorio nacional o el establecimiento de bases militares requiere necesariamente aprobación del Congreso de la República.

El constituyente indicó que el espíritu del artículo constitucional es garantizar "la absoluta soberanía del país, sobre países extranjeros", independientemente de que se trate de naciones aliadas.

"Pueden ser países amigos o no tan amigos, pero en el país debe mandar exclusivamente Guatemala", sostuvo el profesional del Derecho.

En la misma línea, el abogado constitucionalista y también constituyente Fernando Linares-Beltranena aseguró que ninguna fuerza militar extranjera puede ingresar al territorio nacional sin una autorización expresa del Congreso.

"Para que cualquier fuerza militar extranjera entre al país debe existir una autorización expresa del Congreso de la República", declaró el también exdiputado.

Linares-Beltranena explicó que incluso en un período de receso parlamentario, la Comisión Permanente del Congreso tendría que conocer el caso y convocar a una sesión extraordinaria para discutir una eventual autorización.

El abogado enfatizó que una misión militar extranjera destinada a combatir o repeler estructuras del narcotráfico requiere conocimiento y aprobación previa del Organismo Legislativo.

"Una misión militar, ya sea de capturar, combatir, repeler el narcotráfico, ya que eso se hace militarmente, necesita de la organización y conocimiento previo del Congreso de la República", afirmó el profesional de las leyes.

Fernando Linares-Beltranena afirmó que cualquier decisión unilateral del Gobierno para permitir la participación de operaciones militares con Ejércitos internacionales sería contraría al espíritu de la Constitución. (Foto: Facebook FLB / Soy502)

Además, consideró que cualquier gestión realizada sin esa autorización sería prematura y contraria al espíritu constitucional.

El Artículo 172 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ordena que el Congreso debe aprobar los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando "se refieran al paso de ejércitos extranjeros por el territorio nacional o al establecimiento temporal de bases militares extranjeras".

La Carta Magna precisa que esa ratificación debe llevarse a cabo "con el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso".

Asimismo, la Constitución precisa que el mismo proceso debe llevarse a cabo con situaciones que "afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o pongan fin a un estado de guerra".

Gobierno afirma que no hay acuerdo

La publicación del The New York Times menciona que Guatemala habría aceptado desarrollar ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos dentro del territorio nacional para enfrentar organizaciones de narcotráfico.

Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo rechazó que exista un acuerdo de esa naturaleza y aseguró que Guatemala únicamente ha solicitado cooperación al Gobierno estadounidense para fortalecer operaciones lideradas por fuerzas guatemaltecas.

El mandatario indicó que la colaboración planteada contempla capacitación, entrenamiento, intercambio de inteligencia, asesoría estratégica y acceso a equipo, pero no operaciones militares extranjeras en territorio nacional.

El presidente afirmó que no hay ningún acuerdo que permita la incursión de tropas extranjeras en territorio guatemalteco. (Foto: SCSP / Soy502)

El gobernante también sostuvo que "Guatemala no firma ningún acuerdo, el Gobierno no firma ningún acuerdo que no sea consistente con la Constitución y con la legislación en la materia".

Mientras que el ministro de la Defensa Nacional Henry Saénz, respaldó la postura del gobernante en una entrevista radial y aseguró que "no hay ningún acuerdo" para permitir operaciones militares estadounidenses en Guatemala.

"No hay posibilidad de que soldados extranjeros estén en nuestro país haciendo operaciones militares", afirmó el funcionario, quien añadió que la Constitución exige mayoría calificada del Congreso para autorizar el ingreso de tropas extranjeras.