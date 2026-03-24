Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Meykos abre tienda insignia de La Roche-Posay en el país

  • Por Redacción comercial
24 de marzo de 2026, 14:56
(Fotografía cortesía: Meykos)

(Fotografía cortesía: Meykos)

La sucursal de Farmacias Meykos, ubicada en Avenida Las Américas, inauguró una tienda de La Roche-Posay, un formato enfocado en el cuidado dermatológico.

El espacio integra asesoría personalizada, herramientas de diagnóstico y el portafolio completo de la marca. 

(Fotografía cortesía: Meykos)
(Fotografía cortesía: Meykos)

Durante la inauguración se presentó Anthelios UVAIR SPF50+, un protector solar en presentación de 40 ml. Su fórmula incluye ácido hialurónico y niacinamida, y está diseñada para pieles sensibles. El producto puede utilizarse como parte de la rutina diaria y como base antes del maquillaje.

El evento reunió a representantes de ambas compañías. Niels Erichsen, director comercial de Meykos, indicó que la apertura marca un paso en la implementación de este formato en la región. 

(Fotografía cortesía: Meykos)
(Fotografía cortesía: Meykos)

A diferencia de un punto de venta tradicional, la tienda cuenta con personal capacitado en cuidado dermatológico. También incorpora una cámara de sensibilidad UV que permite visualizar la aplicación del protector solar en tiempo real.

La tienda ya se encuentra abierta al público en Farmacias Meykos, Avenida Las Américas, en la Ciudad de Guatemala.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar