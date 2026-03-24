Meykos abre tienda insignia de La Roche-Posay en el país

La sucursal de Farmacias Meykos, ubicada en Avenida Las Américas, inauguró una tienda de La Roche-Posay, un formato enfocado en el cuidado dermatológico.
El espacio integra asesoría personalizada, herramientas de diagnóstico y el portafolio completo de la marca.
Durante la inauguración se presentó Anthelios UVAIR SPF50+, un protector solar en presentación de 40 ml. Su fórmula incluye ácido hialurónico y niacinamida, y está diseñada para pieles sensibles. El producto puede utilizarse como parte de la rutina diaria y como base antes del maquillaje.
El evento reunió a representantes de ambas compañías. Niels Erichsen, director comercial de Meykos, indicó que la apertura marca un paso en la implementación de este formato en la región.
A diferencia de un punto de venta tradicional, la tienda cuenta con personal capacitado en cuidado dermatológico. También incorpora una cámara de sensibilidad UV que permite visualizar la aplicación del protector solar en tiempo real.
La tienda ya se encuentra abierta al público en Farmacias Meykos, Avenida Las Américas, en la Ciudad de Guatemala.