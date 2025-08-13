Versión Impresa
¡A Miami! Ricardo Arjona presentará "Lo que el SECO no dijo"

  • Por Selene Mejía
13 de agosto de 2025, 16:21
Ricardo Arjon anunció el próximo lugar donde se presentará. (Foto: Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona anunció el próximo destino de la gira "Lo que el SECO no dijo" en Estados Unidos. 

El cantautor hizo sold out en la segunda fecha en el Madison Square Garden.

A través de la página oficial del Kaseya Center en Miami, Florida, se anunció de manera oficial la presentación de "Lo Que el Seco no Dijo".

El evento se llevará a cabo el jueves 2 de abril de 2026 y las entradas saldrán a la venta el viernes 15 de agosto, emocionando a los fans. 

