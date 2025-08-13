¡A Miami! Ricardo Arjona presentará "Lo que el SECO no dijo"

Ricardo Arjona anunció el próximo destino de la gira "Lo que el SECO no dijo" en Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS: El video de Ricardo Arjona con sus compañeros de la USAC
El cantautor hizo sold out en la segunda fecha en el Madison Square Garden.
A través de la página oficial del Kaseya Center en Miami, Florida, se anunció de manera oficial la presentación de "Lo Que el Seco no Dijo".
El evento se llevará a cabo el jueves 2 de abril de 2026 y las entradas saldrán a la venta el viernes 15 de agosto, emocionando a los fans.
MIRA: