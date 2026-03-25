Michael Kors lanza campaña Spring 2026 desde Saint Tropez

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Michael Kors anunció el lanzamiento de su campaña Spring 2026, fotografiada por Lachlan Bailey en Saint Tropez, Francia. La propuesta cuenta con la participación de Suki Waterhouse, quien ha colaborado anteriormente con la marca, junto al actor y productor Danny Ramirez, nuevo embajador.

La campaña toma como referencia el estilo de vida del sur de Francia. En las imágenes, los protagonistas recorren distintos espacios de Saint Tropez, desde el entorno urbano hasta vistas al mar Mediterráneo, en una serie dirigida por la estilista Emmanuelle Alt.

(Fotografía: Melissa Menéndez/ Soy502)

La colección incluye prendas y accesorios que integran elementos del estilo francés, como rayas, encaje, volantes y blazers estructurados, combinados con propuestas contemporáneas. También se presentan nuevas versiones de bolsos de la marca, entre ellos Hamilton Moderne y Nolita, junto con calzado y accesorios.

Como parte del lanzamiento, la campaña incorpora una serie de piezas audiovisuales que hacen referencia a Saint Tropez y a la marca. En estos contenidos, los protagonistas interactúan con distintos elementos de la colección, incluyendo lentes y bolsos.

(Fotografía: Melissa Menéndez/ Soy502)

Durante la temporada, la marca también presentará contenidos relacionados con el sur de Francia, incluyendo historias de artesanos, artistas y chefs de la región.

La campaña global fue lanzada en febrero a través de plataformas digitales, redes sociales de MK y espacios publicitarios exteriores.