Los momentos más significativos de Miss Universe en Guatemala

Miss Universe se llevó a Guatemala en el corazón, estos son los momentos más representativos de su visita.

Fátima Bosch arribó al país el 21 de enero de 2026, para visitar organizaciones sociales con causas enfocadas a la niñez.

Su visita no pasó desapercibida, además la mexicana recibió significativos regalos que tienen que ver con la cultura guatemalteca.

Lo más destacado

Raschel Paz, Miss Universe Guatemala, recibió a la reina y la cargó, recordando la foto que se hizo viral durante la coronación en noviembre.

Fátima se quitó los zapatos para jugar pelota con los niños de la Fundación Margarita Tejada, dejando el protocolo un lado para compartir.

Foto: Fundación Margarita Tejada.

La mexicana conoció a Ximena, una joven neurodivergente con quien habló de los retos para educar a las personas acerca de los individuos cuyo funcionamiento neurológico difiere de la norma.

#missuniverse #neurodivergent #neurodivergencia ♬ sonido original - Fátima Bosch @fatimaboschfdz Conocer a Ximena fué una de esas sincronicidades que el destino acomoda sin avisar. Me recordó a la niña que un día fuí. Fue un gusto enorme conocerte a ti y a tu mami, Ustedes también dejaron algo en mi corazón. A todos los niños neurodivergentes no se rindan, Lo que los hace diferentes Es justamente su mayor fortaleza. #fatimabosch

La reina recibió dos prendas de vestir con mucho simbolismo, uno fue un poncho de Momostenango, con un estilo más contemporáneo, hecho por artesanos junto a Nicteel Fashion y otro fue un traje sastre hecho en color morado, que simboliza la semana santa guatemalteca. por el diseñador Erick Catalán.

View this post on Instagram A post shared by Nicteel by Owana Lima (@nicteelfashiongt)

#fatimabosch #missmexico #guatemala #vivacristorey ♬ sonido original - Erick Citalán @erick.citaln Nuestro diseño portado por Miss Universo @Fátima Bosch Gracias por inspirar tanta luz #missuniverso

Probó el Subanik, uno de los platos ancestrales del país, hecho por la chef guatemalteca Mirciny Moliviatis, quien le contó la historia detrás del plato.

View this post on Instagram A post shared by ғᴀ́ᴛɪᴍᴀ ʙᴏsᴄʜ (@dailyfbosch)

Fátima compartió con los niños en Chicacao, Suchitepéquez y también visitó Atitlán y Antigua, donde conoció la indumentaria maya y las tradiciones de cada cultura. También compartió con niñas en situación vulnerable que reciben educación para transformar su futuro.

@missuniverse Beyond the crown… it’s about heart. ♬ Akon's Beautiful Day - Akon

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por • Miss Universe Guatemala • (@missuniversegt)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miss Universe (@missuniverse)

View this post on Instagram A post shared by apoyo a reinas gt (@apoyo.a.reinas.gt)

La reina se fue el 26 de enero, rumbo a República Dominicana.