Los momentos más significativos de Miss Universe en Guatemala

Miss Universe se llevó a Guatemala en el corazón, estos son los momentos más representativos de su visita.
OTRAS NOTICIAS: La impresión de Fátima Bosch acerca de su viaje por Guatemala
Fátima Bosch arribó al país el 21 de enero de 2026, para visitar organizaciones sociales con causas enfocadas a la niñez.
Su visita no pasó desapercibida, además la mexicana recibió significativos regalos que tienen que ver con la cultura guatemalteca.
Lo más destacado
Raschel Paz, Miss Universe Guatemala, recibió a la reina y la cargó, recordando la foto que se hizo viral durante la coronación en noviembre.
Fátima se quitó los zapatos para jugar pelota con los niños de la Fundación Margarita Tejada, dejando el protocolo un lado para compartir.
La mexicana conoció a Ximena, una joven neurodivergente con quien habló de los retos para educar a las personas acerca de los individuos cuyo funcionamiento neurológico difiere de la norma.
La reina recibió dos prendas de vestir con mucho simbolismo, uno fue un poncho de Momostenango, con un estilo más contemporáneo, hecho por artesanos junto a Nicteel Fashion y otro fue un traje sastre hecho en color morado, que simboliza la semana santa guatemalteca. por el diseñador Erick Catalán.
Probó el Subanik, uno de los platos ancestrales del país, hecho por la chef guatemalteca Mirciny Moliviatis, quien le contó la historia detrás del plato.
Fátima compartió con los niños en Chicacao, Suchitepéquez y también visitó Atitlán y Antigua, donde conoció la indumentaria maya y las tradiciones de cada cultura. También compartió con niñas en situación vulnerable que reciben educación para transformar su futuro.
La reina se fue el 26 de enero, rumbo a República Dominicana.