Michelle Vieth luce más sexy que nunca en candentes fotos

La actriz mexicana Michelle Vieth se mostró más sensual que nunca, y sus fans en redes sociales aumentaron considerablemente gracias a su nuevo look.

Vieth publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que luce un profundo escote; esa combinación de sensualidad y elegancia se hizo presente en sus recientes atuendos, en el que destacan enterizos, minifaldas y ajustadas blusas.

View this post on Instagram Besos LUNES .... @benefitmexico #badgalbluemascara A post shared by Michelle Vieth (@viethmichelle) on Jan 27, 2020 at 8:19am PST View this post on Instagram @oscarponcemx @roddogmakeup @siete30salon @b730p A post shared by Michelle Vieth (@viethmichelle) on Jan 23, 2020 at 2:06pm PST View this post on Instagram @hannahsunclub .... #acapulco A post shared by Michelle Vieth (@viethmichelle) on Jan 7, 2020 at 1:55pm PST

Michelle, quien tiene cuatro hijos, habló abiertamente de su relación con Luis Caballero, quien es 14 años menor que ella.

La actriz comentó que no está entre sus planes casarse o ser madre de nuevo, pero que si se diera la oportunidad, no diría que no.

Con información de La Opinión