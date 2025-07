Mick Jagger, vocalista de Rolling Stones cumple 82 años

-

Mientras otros se retiran, Mick Jagger sigue brillando como el primer día.

El cantante británico, líder de los Rolling Stones y uno de los dos miembros originales que sigue activo, cumple 82 años estando vigente en la industria y sorprendiendo por su humor, buena actitud y carisma.

Mick Jagger cuenta con más de seis décadas de trayectoria y es considerado como uno de los artistas más populares e influyentes en la historia del rock por su estilo único y voz inconfundible.

Happy 82nd birthday to the legendary Mick Jagger of The Rolling Stones! pic.twitter.com/LmjSXIiTKS — Rock History (@historyrock_) July 26, 2025

Además de ser el corazón de la agrupación, Jagger ha escrito la mayoría de las canciones junto a Keith Richards, siendo una colaboración artística que perdura hasta la actualidad.

A diferencia de otros grupos que se retiran, se pelean o pierden el interés por rockear con la edad, Mick, junto a sus compañeros, ha demostrado su resiliencia y amor por su profesión, manteniéndose activos, lanzando nueva música y llevando su talento a los escenarios internacionales.

Junto a la estrella de rock, la actriz Helen Mirren cumple 80 años, Roger Taylor 76 y Sandra Bullock 61.