Microbús choca con una vaca, deja un herido y al animal sin vida en Chiquimula

La res se encontraba sobre la cinta asfáltica y murió instantáneamente tras el accidente de tránsito ocurrido en Chiquimula.

Un accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 212 de la ruta que conduce hacia Esquipulas, en jurisdicción del municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula.

En el percance vial se vio involucrado un microbús de transporte colectivo que trasladaba pasajeros procedentes de Tamahú, Cobán, Alta Verapaz, el cual impactó con una vaca que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente 15 pasajeros viajaban en el interior del vehículo cuando este impactó repentinamente contra el semoviente.

Vaca muere

A consecuencia del fuerte impacto, el animal falleció de manera instantánea, mientras que el microbús presentó daños considerables en la parte frontal.

La vaca se encontraba sobre la cinta asfáltica al momento del accidente. (Foto: Nehemias Vasquez / colaborador)

En cuanto a los ocupantes, únicamente se reportó una persona con hemorragia nasal; sin embargo, no fue necesario que fuera atendida por cuerpos de socorro, ya que la lesión no ameritó traslado ni atención prehospitalaria.

Debido al accidente, se generó congestionamiento vehicular en el sector, afectando la circulación durante varias horas mientras se realizaban las maniobras correspondientes para despejar la vía.