¿Quién era el joven que fue asesinado en San Vicente Pacaya?

La tarde del pasado sábado 3 de enero fue atacado a balazos José López Valdez, de 31 años, luego de una discusión registrada en San Vicente Pacaya, Escuintla.

El refugio de animales Sol & Luna publicó un comunicado donde indicó que repudia el vil asesinato de López Valdez y exige justicia para su familia y amigos.

"Estamos horrorizados y consternados por la noticia del asesinato del joven, quien era un rescatista y defensor de los derechos de los animales", señaló el refugio.

José López Valdez, de 31 años, era un rescatista y defensor de los derechos de los animales. (Foto: Refugio Sol & Luna)

"Joven apasionado y comprometido"

Además, el albergue hace un llamado a las autoridades, "su muerte es un golpe devastador para nuestra comunidad y para la lucha por la justicia y la compasión en Guatemala. Exigimos a las autoridades que investiguen este crimen y que se haga justicia, no podemos permitir que la violencia y la impunidad sigan reinando en nuestro país", mencionó.

"López Valdez era un joven apasionado y comprometido con la causa animalista. Su trabajo y dedicación serán recordados y seguidos por todos nosotros", puntualizó el refugio.

Sol & Luna se une a la familia y amigos en este momento de dolor y tristeza. "Estamos aquí para apoyarlos y para luchar por un mundo mejor para los animales", agregó.