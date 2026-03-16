¡Inesperado accidente! Microbús impacta contra una vivienda (video)

El piloto manejaba con tranquilidad cuando de la nada ocurrió el accidente.
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Un extraño accidente quedó grabado en una de las calles del Barrio El Calvario, Quetzaltenango.
Las cámaras del lugar captaron el momento en que un microbús transita con normalidad por el sector.
De pronto, por razón aún desconocidas, el piloto pierde el control, da un giro inesperado y termina empotrándose en una vivienda.
El ayudante, sorprendido, se baja de inmediato.
Hasta ahora se desconoce si el piloto tuvo algún problema de salud, lo cual lo habría obligado a girar el vehículo.