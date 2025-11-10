Microbús se pasó un alto y carro varado: incidentes que ocasionan tránsito este lunes

Durante la mañana de este lunes se han reportado varios incidentes que han obstaculizado el paso en varios sectores de la ciudad.
OTRAS NOTICIAS: Esto encontraron en el auto de excandidato a alcalde de El Tejar asesinado
Esta mañana de lunes 10 de noviembre, un microbús se pasó un semáforo en rojo en la 35 calle y 10 avenida de la zona 11.
Colisionó con una motocicleta y la arrastró por varios metros. El motorista se lanzó al suelo, por lo que resultó herido. La Policía Nacional Civil (PNC) ya está en el lugar.
En la calzada la Paz, 2a. avenida de la zona 17, una motocicleta se quedó varada por problemas mecánicos. Una grúa llegó al sector.
Por otro lado, un vehículo tuvo desperfectos mecánicos frente al Hospital Roosevelt, pero ya fue movilizado.
En la calzada Aguilar Batres y 10 calle de la zona 12, se quedó un auto. Se coordinó con una grúa para movilizarlo y no obstaculizar el paso hacia el puente El Trébol.