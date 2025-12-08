Microbús vuelca y deja ocho lesionados en la ruta Interamericana

Un microbús protagonizó un percance vial este lunes 8 de diciembre.
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 115 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del cantón Chujulimul, Chichicastenango, Quiché.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, donde por motivos que se desconocen, un microbús volcó sobre la cinta asfáltica.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a ocho personas de diferentes edades, entre ellos varios menores de edad.
Las víctimas fueron atendidas en el lugar y ninguna persona necesitó ser trasladada a algún centro asistencial, indicó el cuerpo de bomberos.
Sin embargo, sí se registraron daños materiales tras el hecho de tránsito.