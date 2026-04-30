Microbús vuelca y deja personas heridas en carretera a El Salvador (Video)

Provial atiende hecho de tránsito en el km 42 de carretera a El Salvador [CA-1 Oriente], en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa. Microbús volcado deja tres personas trasladadas a un centro asistencial. Obstruye el carril derecho hacia occidente.



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