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Microbús vuelca y deja personas heridas en carretera a El Salvador (Video)

  • Por Reychel Méndez
30 de abril de 2026, 07:52
Tres personas quedaron heridas tras el accidente. (Foto: Captura de video)

Tres personas quedaron heridas tras el accidente. (Foto: Captura de video)

El piloto del transporte colectivo perdió el control y terminó volcando con pasajeros a bordo.

OTRAS NOTICIAS: Abandonan vehículo en zona 10 tras accidente de tránsito

Un microbús fue protagonista de un accidente de tránsito en el kilómetro 42 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.

Por razones que se desconocen, el conductor del transporte perdió el control y terminó volcado sobre la carretera con pasajeros a bordo.

Durante el percance, varias personas resultaron heridas.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y atendieron a varios pasajeros que presentaban crisis nerviosa; tres más fueron trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas.

Agentes de Provial informan que el microbús obstruye el carril derecho en dirección a occidente. 

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