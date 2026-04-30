Microbús vuelca y deja personas heridas en carretera a El Salvador (Video)

El piloto del transporte colectivo perdió el control y terminó volcando con pasajeros a bordo.
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Un microbús fue protagonista de un accidente de tránsito en el kilómetro 42 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.
Por razones que se desconocen, el conductor del transporte perdió el control y terminó volcado sobre la carretera con pasajeros a bordo.
Durante el percance, varias personas resultaron heridas.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y atendieron a varios pasajeros que presentaban crisis nerviosa; tres más fueron trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas.
Agentes de Provial informan que el microbús obstruye el carril derecho en dirección a occidente.