Microbús con pasajeros vuelca y deja heridos en Sacatepéquez

Varias personas resultaron heridas en el accidente en Magdalena Milpas Altas.
OTRAS NOTICIAS: Grúa volcó al intentar ayudar a un camión encunetado (Video)
Seis personas fueron trasladadas hacia un centro asistencial, luego que volcara el transporte colectivo en el que viajaban. Mientras que otras fueron atendidas en el lugar por crisis nerviosa.
El accidente se registró en Magdalenas Milpas Altas, según reportaron Bomberos Municipales Departamentales.
En las imágenes se puede observar que el vehículo también impactó contra un poste de electricidad.
Autoridades realizan investigaciones para esclarecer el origen de este accidente.