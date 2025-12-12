Grúa volcó al intentar ayudar a un camión encunetado (Video)

Luego que la primera grúa volcara, se presentaron al lugar otras unidades para retirar a ambos vehículos que obstaculizaban el paso.
Esta madrugada un camión encunetado solicitó el apoyo de una grúa en el kilometro 23 ruta CA-9 con dirección al sur del país.
La grúa al realizar las maniobras para liberar al camión, termina volcando y obstaculiza el paso vehicular.
Para poder liberar el paso se tuvo que coordinar a otras grúas para poder sacar al transporte pesado de la cuneta y reubicar a la grúa volcada.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva llegaron al lugar para agilizar el tránsito ya que por algunos minutos estuvo paralizado.
Luego que fueron retirados la grúa volcada y el camión encunetado, otra grúa que reubicaba los separadores viales sufrió fallas mecánicas. Un carril hacia la ciudad aún se encuentra bloqueado.
Agentes de tránsito recomiendan salir con anticipación.