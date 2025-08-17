Disco de Miel San Marcos, entre los mejores de Billboard

-

La revista resalta la influencia de la banda en la cultura popular.

El grupo guatemalteco de música cristiana ha sido seleccionado por la revista estadounidense como uno de los creadores de uno de los mejores álbumes en su género.

Billboard ha compartido su lista de los mejores 30 discos en la historia de las canciones que alaban a Dios, tomando en cuenta factores como originalidad, influencia en la cultura de la iglesia e impacto en la audiencia.

El grupo guatemalteco brilla con su disco "Como en el cielo". (Foto: X)

Con Como en el cielo, Miel San Marcos demostró su talento con una grabación en vivo frente a más de 17 mil personas en la Arena de Ciudad de México.

Más de 17 mil personas fueron parte de la grabación en vivo en la Arena CDMX. (Foto: X)

"El proyecto combina pop rock, gospel y adoración con la fuerza de un ministerio que, aunque nació en un pequeño pueblo de Guatemala, ha logrado llenar auditorios y arenas alrededor del mundo", destaca el medio.

A 10 años de su lanzamiento, los temas que conforman el álbum como Increíble, No hay lugar más alto, Exaltado estás y Todo poderoso, siguen llegando al corazón de sus fanáticos.