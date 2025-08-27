Miel San Marcos está en Guatemala y anuncia una sorpresa

Miel San Marcos hizo un "en vivo" desde la cancha del estadio Cementos Progreso y dio una inesperada noticia que emocionó a muchos, acerca de su presentación en la ciudad de Guatemala.
El grupo regresó de se presentación en San Martín Chile Verde, Quetzaltenango y aprovechó para afinar detalles de la producción de su futura celebración de 25 años.
"Estamos contentos de poner nuestros pies en este lugar, adoramos en 2012, en 2015 y el señor nos permite volver este 29 de noviembre, ahora estamos reconociendo del terreno", afirmó Luis Morales.
"Entrar a este estadio no da mucha gratitud en el corazón, unirnos con el pueblo del Señor y darle gloria al Rey de Reyes me emociona". agregó Josh.
Agradable sorpresa
Sammy Morales reveló lo que pasará en la ciudad: "vamos a grabar en vivo después de 15 años de no hacerlo en el país, audio y video con invitados especiales, así que vénganse bien peinados".
"Estamos a punto de hacer una locura, podríamos decir que será la reunión más grande de jóvenes levantando el nombre de Jesús esperamos que todo salga bien", dijo Matthew Morales, uno de los integrantes más pequeños del grupo.
¿Cuándo será el evento?
La presentación en Guatemala se llevará a cabo en el Estadio Cementos Progreso el 29 de noviembre.
