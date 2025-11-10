¡La realeza británica en Guatemala! Sofía, Duquesa de Edimburgo, visitará el país

-

Se tiene prevista una visita de Su Alteza Real a varios países a solicitud de los ministerios de Relaciones Exteriores.

Como parte de una gira por algunos países de Latinoamérica, Sofía, duquesa de Edimburgo, visitará Guatemala para conocer el trabajo de la sociedad civil en apoyo a sobrevivientes de trata de personas y violencia sexual.

La Embajada Británica en Guatemala dio a conocer que se tiene previsto que Su Alteza Real visite una organización que apoya a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

"También observará los esfuerzos de conservación liderados por grupos indígenas en las regiones remotas y biodiversas de la Reserva de la Biosfera Maya", informó la sede diplomática.

Sofía, duquesa de Edimburgo, es esposa del príncipe Eduardo y por lo tanto, cuñada del Rey Carlos III del Reino Unido. (Foto: Royal.uk/Soy502)

¿Cuándo vendrá al país?

La gira iniciará este lunes 10 de noviembre y concluirá el próximo 19 de noviembre. Según la información oficial, visitará primero Perú y luego se trasladará hacia Panamá. Posteriormente visitará Guatemala y concluirá su gira en Belice.

En el caso de Panamá, la duquesa se reunirá con altos funcionarios del Gobierno, reconociendo su colaboración con el Reino Unido en desafíos globales, incluyendo la violencia sexual relacionada con conflictos.

Mientras tanto, en Perú, la visita incluirá la la selva amazónica, donde se reunirá con líderes indígenas, incluidas mujeres que están fortaleciendo sus comunidades mediante actividades ambientales y económicas.

La duquesa de Edimburgo, Sofía y el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, durante el Festival del Recuerdo de la Real Legión Británica. (Foto: AFP/Soy502)

Como Embajadora Global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, la Duquesa visitará el centro de visión Divino Niño, para conocer los servicios de la clínica en el tratamiento de glaucoma y pterigión", indicó la embajada en mención.

Para concluir la gira, Su Alteza Real viajará a la Mancomunidad de Belice para celebrar la sociedad diversa y dinámica del país, incluyendo su participación en el feriado nacional del Día del Asentamiento Garífuna.

"La Duquesa conocerá los esfuerzos de Belice para proteger sus entornos naturales, en particular los sistemas marinos, y visitará la Unidad de Apoyo al Entrenamiento del Ejército Británico en Belice, para observar el entrenamiento en la selva", concluyó el comunicado.