Mientras el Liverpool enterraba a Diogo Joto, Luis Díaz bailaba en Colombia

La ausencia del futbolista colombiano Luis Díaz en el funeral de su "amigo" Diogo Jota generó polémica.

Diogo Jota y su hermano fueron sepultados el pasado sábado en Gondomar, al norte de Portugal.

Todo el equipo del Liverpool asistió a la ceremonia, excepto Luis Díaz, compañero y amigo de Joto.

Díaz se encontraba en Colombia cumpliendo compromisos con patrocinadores e influencers, lo que le impidió viajar a Portugal para asistir al funeral.

Sin embargo, imágenes del jugador en actitud alegre y bailando durante estos compromisos circularon en redes sociales, incrementando las críticas en su país.

Muchos afirmaron que mientras todo el equipo de Liverpool llora la partida del portugués, su compañero fue visto divirtiéndose como si nada hubiera pasado.

Estas son las imágenes:

Total falta de empatía de Luis Díaz.



Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025

Sí se despidió en redes sociales

El día que anunciaron la muerte de Joto, el colombiano envió un mensaje para despedirse de Jota a través de las redes sociales.

"No tengo palabras... Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella.Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia", escribió el jugador.

Cuando Luis Díaz fichó por el Liverpool en 2022, Diogo Jota le perdonó los meses restantes de alquiler de una casa en Oporto, donde jugaba el colombiano, que le tenía arrendada al considerar que ya no tenía sentido cobrarle al ser compañeros de equipo.