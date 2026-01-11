¿Debe seguir? Xabi Alonso perdió su primera final con el Real Madrid

-

La derrota del Real Madrid por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026 no solo significó un nuevo título para los culés, sino que también marcó un punto de inflexión en la etapa de Xabi Alonso al frente del conjunto merengue.

El técnico español perdió su primera final como entrenador del Real Madrid, un resultado que reaviva las dudas en el entorno blanco por el rendimiento reciente del equipo. El tropiezo ante el eterno rival se suma a una serie de resultados negativos que el Real arrastra desde el cierre del 2025, cuando el equipo de Alonso entró en una mala racha sin poder conseguir victorias de forma regular.

Esta caída en la Supercopa, además de ser su primera final perdida en el banquillo madridista, ha abierto nuevamente el debate sobre la continuidad del entrenador y su capacidad para devolver al club a la senda de los títulos.

Desde su llegada al Real Madrid, Alonso tuvo como uno de sus primeros grandes retos el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que el conjunto blanco quedó eliminado en semifinales tras caer ante el PSG, un resultado que también generó fuertes críticas al no poder competir por el título. Hasta el momento, la falta de trofeos es uno de los principales argumentos que se le señalan al estratega español.

️ XABI ALONSO: "La segunda parte ha sido bastante igualada y competida, estaba convencido que íbamos a tener nuestra ocasión para empatar y llegar a los penaltis."





Mala racha

La derrota en Arabia también prolonga una estadística poco habitual en la historia del club: el Real Madrid ha perdido sus últimas tres finales, todas ellas frente al Barcelona, algo que no se había registrado anteriormente.

En este periodo, Hansi Flick se ha convertido en una auténtica pesadilla para los blancos, imponiéndose en la Supercopa de España 2025, la Copa del Rey 2025 y ahora en la Supercopa de España 2026.

Con este nuevo golpe, el Real Madrid y Xabi Alonso afrontan semanas decisivas, en las que los resultados serán determinantes para calmar las críticas o profundizar un debate que ya empieza a instalarse con fuerza en el seno merengue.