Triple colisión deja carros volcados en la ruta Interamericana

El accidente dejó daños materiales y personas atendidas con crisis nerviosa.
La tarde de este domingo 11 de enero se registró un accidente de tránsito múltiple en la ruta Interamericana, según informaron los Bomberos Voluntarios.
El percance ocurrió en el kilómetro 107.5 con al menos tres vehículos involucrados. A pesar del impacto, únicamente se reportaron daños materiales.
Socorristas de los Bomberos Voluntarios atendieron en el lugar a varias personas que presentaban crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a centros asistenciales.
Hasta el momento se desconocen las causas del percance que dejó dos vehículos volcados en la cinta asfáltica y uno más con daños en la parte frontal.