Raphinha se lleva el MVP de la final de la Supercopa de España

Raphinha fue una de las grandes figuras de la Supercopa de España celebrada en Yeda. El extremo brasileño, autor de dos goles en la final ante el Real Madrid (3-2), fue elegido como el jugador más destacado del torneo.

Tras el encuentro, dejó claro que el equipo tenía un objetivo muy definido desde su llegada a Arabia Saudí: competir y conquistar el título. El futbolista subrayó la importancia del trofeo y el nivel mostrado por el grupo durante toda la competición. Según explicó, el conjunto azulgrana ofreció un rendimiento sólido tanto en defensa como en ataque, lo que, a su juicio, justificó plenamente el triunfo final.

"Es un título y tenemos que darle el valor que tiene. No vinimos a pasearnos y sí a ganar. Lo hemos hecho muy bien los dos partidos y el equipo ha rendido muy bien defensiva y ofensivamente y hemos merecido la victoria", dijo en rueda de prensa.

Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue cuando Ronald Araujo levantó la copa como capitán. El defensor uruguayo regresó recientemente al equipo tras superar una etapa complicada a nivel personal, algo que Raphinha quiso destacar. El brasileño remarcó el apoyo del vestuario hacia su compañero y recordó que la presión de jugar en un club de máxima exigencia puede afectar a cualquiera, tal como él mismo vivió en sus primeras temporadas.

Por último, pese a recibir el premio al MVP, Raphinha evitó hablar de su mejor versión individual. Reconoció que se exige constantemente y señaló la influencia positiva de su entrenador, Hansi Flick. "Nunca te voy a decir que estoy en mi mejor momento. Tengo una exigencia bastante alta. Lo que te puedo decir es que busco lo mejor para el equipo", cerró.