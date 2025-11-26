Guatemalteco fallece en EE.UU.tras caerle árbol a su vehículo

-

Un migrante guatemalteco perdió la vida en Los Ángeles, California, luego de que un árbol cayera encima de su vehículo.

OTRAS NOTICIAS: Localizan a ciudadana australiana reportada como desaparecida en zona 14

El incidente se registró el pasado 21 de noviembre, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando Edgar Pec Mejía, originario de Totonicapán, regresaba a casa después de concluir su jornada laboral como plomero y electricista.

Al llegar a la cuadra 7300 de North Mason Avenue, en Winnetka, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el camino, justo en el momento en que la furgoneta donde viajaba Edgar y otro automotor pasaban por la zona.

El guatemalteco falleció debido a las heridas. (Foto: Telemundo)

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la emergencia, sin embargo, debido a sus heridas ya no contaba con signos vitales.

"Con el peso del árbol, intenté levantarlo un poco, pero no hubo manera. Se necesitaron siete u ocho bomberos para cortar los árboles de las puertas, para conseguir sierras y equipo", declaró el oficial Emanuel Barbu, quien respondió a la emergencia.

De momento se desconocen las causas por las que el árbol pudo haberse desplomado, aunque medios locales y autoridades presumen que pudo deberse a las fuertes lluvias que azotaron la región en días anteriores.

Los socorristas necesitaron de equipo especial para sacar al guatemalteco del vehículo. (Foto: ABC 7 News)

Por aparte, la familia de Edgar está pidiendo apoyo de la comunidad para poder trasladar sus restos a Pacanac, en San Cristóbal, Totonicapán.

Quienes deseen contribuir a la causa pueden comunicarse a los teléfonos 818-963- 6926 y 3501-6498.

*Con información de CBS News, Telemundo y abc 7 News