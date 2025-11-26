Localizan a ciudadana australiana reportada como desaparecida en zona 14

La Alerta Isabel Claudina confirmó la localización de la ciudadana australiana Stavroula Georgostathis, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de noviembre.

Las autoridades informaron sobre la ubicación de Georgostathis alrededor de la medianoche de este miércoles 26 de noviembre, concluyendo la búsqueda de la mujer que inició un día después de su desaparición.

La localización de la ciudadana australiana fue confirmada en las primeras horas de este miércoles 26 de noviembre. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)

Georgostathis, de 59 años, había sido vista por última vez en la avenida Las Américas, zona 14, el 22 de noviembre. Al momento, vestía un vestido negro y tenis blancos.

Antecedentes

Según los informes Stavroula Georgostathis también fue reportada como desaparecida durante el mes de noviembre de 2020 en la misma zona, aunque en aquella ocasión fue localizada al día siguiente.

Georgostathis, posee un historial que incluye una previa desaparición en 2020 y una remisión a un hospital psiquiátrico. (Imagen: Alerta Isabel Claudina)