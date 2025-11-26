Localizan a ciudadana australiana reportada como desaparecida en zona 14

Stavroula Georgostathis, posee un historial que incluye una previa desaparición en 2020.
ARTÍCULO RELACIONADO: El caso de la australiana que desapareció por segunda vez en la zona 14
La Alerta Isabel Claudina confirmó la localización de la ciudadana australiana Stavroula Georgostathis, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de noviembre.
Las autoridades informaron sobre la ubicación de Georgostathis alrededor de la medianoche de este miércoles 26 de noviembre, concluyendo la búsqueda de la mujer que inició un día después de su desaparición.
Georgostathis, de 59 años, había sido vista por última vez en la avenida Las Américas, zona 14, el 22 de noviembre. Al momento, vestía un vestido negro y tenis blancos.
Antecedentes
Según los informes Stavroula Georgostathis también fue reportada como desaparecida durante el mes de noviembre de 2020 en la misma zona, aunque en aquella ocasión fue localizada al día siguiente.
Además de las dos alertas por desaparición, Georgostathis fue detenida por escándalo en la vía pública y daños a la propiedad privada en 2023; hechos por los cuales fue remitida a un juzgado y posteriormente trasladada a un hospital psiquiátrico.