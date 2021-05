Mike Wimmer, el adolescente prodigio que se gradúa de secundaria y de la universidad al mismo tiempo

Mike Wimmer tiene una agenda muy apretada este mes, pues el adolescente apasionado de la robótica se gradúa de secundaria este 21 de mayo y, a la semana siguiente, obtendrá un título universitario.

Mike Wimmer vive en Salisbury, Maryland, Estados Unidos, y la pandemia lo motivó a dedicarse por completo a sus estudios, con lo que logró en un año completar dos años de la secundaria y dos de una carrera técnica universitaria.

Wimmer elevó su compromiso de estudios a lo más alto, ya que su graduación universitaria lo hará de un "community college", un tipo de educación universitaria de 2 años de duración que da acceso a un grado. Será egresado del Rowan-Cabarrus, y de secundaria lo hará del Concord Academy High School, donde es el mejor estudiante.

Genio y empresario

El adolescente cuenta con su propia página de internet, Next Era Innovations, donde narra que todo su conocimiento de informática y robótica lo ha adquirido a base de prueba y error, así como viendo videos en la red.

Mike Wimmer dice que ha aprendido mucho viendo videos en línea. (Foto: Mike Wimmer)

Además, el joven es todo un emprendedor, pues tiene su propia compañía emergente, o "startup", llamada Reflect Social, que combina plataformas de redes sociales populares con dispositivos de Internet de las Cosas (conocido como IoT), proporcionando una nueva experiencia social dinámica. Con ello, simplifica el funcionamiento de la tecnología del hogar inteligente.

Sus padres han mostrado sentirse orgullosos de los logros de Mike. "Si una puerta está cerrada, encontrará otra manera de averiguar cómo lograr sus objetivos", le dijo a CNN su madre, Melissa Wimmer.

“ Estoy pasando el mejor momento de mi vida ” Mike Wimmer

Sin embargo, Mike esta consciente de ser un adolescente y no quiere perderse esa etapa de la vida, por lo que busca espacios para divertirse jugando baloncesto y legos. "Mucha gente piensa que he renunciado a mi infancia o que, de alguna manera, la he perdido y les digo que estoy pasando el mejor momento de mi vida", externó a la cadena estadounidense.

Futuro prometedor

Graduarse no es la última meta de Mike Wimmer. Él quiere seguir adquiriendo conocimientos y crecer como empresario.

En sus proyectos cuenta con ofertas de trabajo dentro y fuera de Estados Unidos, incluso busca realizar más estudios o cursar una beca que le permita hacer crecer su "startup".