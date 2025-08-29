Loftus-Cheek y Pulisic dan el primer triunfo de la campaña al AC Milan

El AC Milan dejó atrás el tropezón de la semana pasada en la Serie A, al saldar con triunfo su visita al Lecce (2-0) y con ello evitó una breve crisis para arrancar la temporada en el campeonato italiano.
Los tantos del conjunto rossoneri en la región sureña de Apulia fueron anotados por el británico Ruben Loftus-Cheek (66), cuando apareció con lo justo para cabecear un tiro libre de Luka Modric, que se estrenó en el rubro de las asistencias.
Mientras que el segundo llegó en los pies del estadounidense Christian Pulisic (86), que aprovechó un error de la defensiva local, para robar el balón, meterse al área y definir con la zurda ante la salida del arquero.
De esta manera, el conjunto ahora dirigido por Massimiliano Allegri respira un poco más tranquilo, pues ya tiene puntos y se ubica en mitad de la tabla.
Ahora, el cuadro de la capital de la moda podría reforzarse en las próximas horas con el internacional francés del Chelsea, Christopher Nkunku, que viajó ya a Italia y se sometió este viernes al reconocimiento médico.