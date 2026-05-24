Este es el tipo de vehículo que más infracciones ha recibido por ir contra la vía

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En 2026, han sido más de 13 mil infracciones impuestas por conducir contra la vía.

EMETRA alerta que conducir contra la vía se ha convertido en una práctica "irresponsable" y frecuente por los conductores de vehículos en la Ciudad de Guatemala.

El automóvil el vehículo con mayor cantidad de sanciones por circular contra la vía. Le siguen motocicletas, camiones y buses, acciones que continúan poniendo en riesgo la seguridad vial y generando incidentes en distintos sectores de la ciudad.



Trabajamos para mejorar la… pic.twitter.com/dYOWN1JtUH — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) May 24, 2026

Los sectores con mayor incidencia son la zona 12, 1 y 8, lo que ha causado alarma por parte de las autoridades que se han generado en áreas cercanas a escuelas, parques y residenciales.

Operativos Vías Seguras continúan desarrollándose en distintos sectores de la ciudad para reforzar el orden vial, prevenir hechos de tránsito y sancionar acciones que ponen en riesgo a peatones y conductores.



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#TransitoGT… pic.twitter.com/gL5U7fczpi — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) May 21, 2026

Sin embargo, esta acción "vulnera la vida y seguridad" de los peatones, dijo EMETRA, tras confirmar que se reforzarán los operativos y se solicitará a los vecinos imponer las denuncias correspondientes.

De acuerdo a Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el automóvil es el tipo de vehículo que más ha reportado esta falta, le siguen las motos, los camiones y los buses colectivos con pasajeros a bordo.

Circular contra la vía incumple la Ley de Tránsito y puede derivar en responsabilidades establecidas en el Código Penal cuando estas acciones ponen en peligro la vida e integridad de otras personas. Este tipo de conductas aumenta el riesgo de colisiones, congestionamiento y… pic.twitter.com/3pXb0loodU — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) May 21, 2026

Hasta los golpes

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha sido víctimas de ataques por conductores agresivos que buscan prohibir que conduzcan contra la vía.

Un hombre fue capturado tras agredir con una pistola a un agente de la PMT al detenerlo por conducir contra la vía en la 41 calle y 11a. avenida del bulevar Liberación, zona 8 capitalina.

El hecho quedó grabado en video, donde se muestra la agresión e intimidación hacia un elemento de la PMT; el responsable fue detenido y su vehículo confiscado al igual que el arma de fuego con la que atacó a la autoridad.