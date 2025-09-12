Pulso por crisis presupuestaria en el Incan llega hasta la CC

-

El Incan advierte que se quedará sin fondos para atender pacientes con cáncer y recurre a la CC ante la falta de apoyo del Gobierno.

Mientras incrementa la demanda de servicios en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y ante el riesgo de quedarse sin recursos para atender a los pacientes, fueron planteadas dos acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC) encaminadas a garantizar la continuidad de la atención.

En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó una acción de amparo en busca de ordenar al Ministerio de Salud ampliar los recursos que brinda a esa entidad, mientras que el Incan presentó un recurso de debida ejecutoria, tras la negativa del Ministerio de Salud de asignar una ampliación presupuestaria urgente para continuar los tratamientos a pacientes con cáncer durante los últimos meses de 2025.

Alejandro Córdova, titular de la PDH, habló sobre la situación en el Congreso, e hizo ver que, si bien la cartera salubrista ha cumplido con la entrega de fondos aprobados para este año, el Incan requiere un aporte mayor, debido al incremento de la demanda de sus servicios.

De acuerdo con el magistrado de conciencia, el amparo interpuesto tiene carácter de preventivo, con el fin de que se garantice el derecho constitucional a la salud a las personas que lo necesitan.

#PDHAcciona

#Guatemala

El @PDHgt, Dr. Alejandro Córdova, interpone una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el @MinSaludGuate. pic.twitter.com/nbTsy0NJ2J — PDH Guatemala (@PDHgt) September 11, 2025

"Incan tuvo aumento", dice Salud

Consultado sobre el asunto, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, indicó que, de hecho, el Incan tuvo un aumento en su presupuesto este año, pues pasó de recibir un aporte de Q80 millones a Q100 millones. De esos, Q70 millones ya fueron acreditados, aseguró.

Entre septiembre y noviembre, se haría el desembolso de los Q30 millones restantes, dijo, y agregó que "cualquier otra readecuación presupuestaria se tiene que someter a un análisis técnico y jurídico".

El funcionario evitó referirse a la acción planteada por la PDH, y remarcó que la institución a su cargo ha cumplido con el compromiso adquirido con el Incan.

El ministro Joaquín Barnoya dijo desconocer los detalles del amparo presentado por la PDH para otorgar más fondos al Incan. (Foto: Archivo/Soy502)

El recurso de debida ejecutoria ante la CC presentado por el Incan se apoya en un amparo vigente desde 2018. (Foto: Incan)

La demanda

Según la presidenta de la Liga Nacional contra el Cáncer, Vicky de Falla, el convenio con el Ministerio de Salud contemplaba la atención de 200 pacientes de radioterapia al mes, pero la demanda actual alcanza hasta 227 personas mensuales. La mayoría proviene de hospitales del interior del país, donde no hay equipos ni especialistas para brindar atención oncológica integral.

A la fecha, la institución ya ha atendido 1,948 nuevos casos de cáncer este año, lo que deja un déficit proyectado de más de Q35 millones para cerrar 2025.

INCAN emite un comunicado en el cual señala que a la fecha la instalación ya ha atendido 1,948 nuevos casos de cáncer este año, dejando un costo proyectadobde más de Q35 millones para cerrar 2025. pic.twitter.com/vIMHZOKN8S — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 11, 2025

Amparo vigente

El recurso legal presentado se basa en el Amparo No. 277-2018, promovido en su momento por el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. El amparo quedó en firme y sigue vigente, y respalda el derecho de los pacientes con cáncer a recibir atención digna y continua.

"Este amparo es claro: el Ejecutivo y el Legislativo deben garantizar la atención de todos los pacientes sin recursos económicos a través del Incan", explicó Alejandra Olmedo, vocera de la institución.

La presidenta del Incan Vicky de Falla informa sobre la falta de fondos que atraviesa el Incan. (Foto: Incan)

Los fondos

Olmedo también denunció que parte del presupuesto para la atención de pacientes con cáncer estaría siendo redirigido a una institución que aún no existe físicamente, pese a que su ley ya fue aprobada. Mientras tanto, el Incan como única institución que atiende estos casos de forma directa, no tiene cómo sostener sus operaciones.

Ante esta advertencia Falla, pidió al Congreso actuar de inmediato: "No podemos detener tratamientos. Cada retraso pone en riesgo vidas. Esperamos que el Congreso y el Ministerio escuchen el llamado, antes de que sea demasiado tarde".

La presidenta de la Liga Nacional contra el Cáncer, Vicky de Falla, indicó que han solicitado con carácter de urgencia al Congreso de la República una ampliación presupuestaria de Q35 millones. Video: INCAN pic.twitter.com/7yBBwM6q91 — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 11, 2025