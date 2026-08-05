Proponen límites a ganancias en combustibles y canasta básica

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Diputados presentan la Ley Pro Bolsillo para fijar márgenes máximos de ganancia en combustibles y alimentos que busca aliviar la economía familiar guatemalteca.

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Los diputados de la bancada BIEN dieron a conocer la iniciativa Ley Pro Bolsillo, una propuesta que plantea fijar un margen máximo de ganancias para la comercialización de combustibles y productos de la canasta básica, que pretende reducir el costo que enfrentan los consumidores.

Diputados señalaron que la propuesta surge como una alternativa a los subsidios temporales, al considerar que la población necesita medidas que generen un beneficio directo y sostenido en su economía.

Diputados BIEN presentaron la iniciativa Ley Pro Bolsillo, que plantea fijar un margen máximo de ganancias para la comercialización de combustibles y canasta básica, que pretende reducir el costo que enfrentan los consumidores.

: Wilder López pic.twitter.com/qqiyeTu0MQ — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) August 5, 2026

Según indicaron, la iniciativa respalda el libre mercado y la libre empresa, pero plantea establecer límites a las utilidades obtenidas por quienes comercializan combustibles y alimentos esenciales.

Aliviar el impacto de la inflación

Los diputados argumentaron que el incremento en los precios no solo afecta al diésel y la gasolina, sino también a productos básicos como la tortilla, el pan, el arroz y los frijoles y consideran necesario adoptar mecanismos que permitan reducir el impacto de la inflación en los hogares.

También explicaron que la propuesta no pretende fijar precios máximos para los productos, sino establecer un tope en los márgenes de ganancia, pues una vez que los precios aumentan, su reducción suele tardar en reflejarse en el mercado.

La regulación pretende mitigar el impacto inflacionario en productos como el pan, las tortillas, el arroz, los frijoles y los combustibles. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Asimismo, señalaron que el consumo es un factor clave para el funcionamiento de la economía y que proteger el poder adquisitivo de la población contribuiría también a fortalecer la actividad económica.

Añadieron que esta iniciativa amplía el alcance de otras propuestas enfocadas únicamente en los combustibles pues también incluyeb productos de la canasta básica para beneficiar a familias que no dependen directamente del uso de vehículos, pero sí resienten el aumento en el costo de los alimentos.