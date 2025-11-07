Versión Impresa
Millie Bobby Brown y David Harbour entre risas y abrazos

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
07 de noviembre de 2025, 11:13
Millie Bobby Brown y David Harbour muestran su cercanía durante la premier de "Stranger Things". (Foto: X)

Millie Bobby Brown y David Harbour muestran su cercanía durante la premier de "Stranger Things". (Foto: X)

La relación entre ambos actores se muestra fuerte pese a la denuncia.

ENTÉRATE: Stranger Things: Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour por acoso

La relación entre la protagonista de Stranger Things y su "padre" en la serie ha estado en la mira de los medios, debido a una denuncia por acoso.

Una complicidad evidente entre los protagonistas desmiente los señalamientos. (Foto: X)
Una complicidad evidente entre los protagonistas desmiente los señalamientos. (Foto: X)

Los medios internacionales declararon que Millie Bobbie Brown interpuso una denuncia contra David Harbour por acoso (actitud pesada) poco antes de iniciar el rodaje de la última temporada.

Los actores dejaron atrás las tensiones con gestos de cariño frente a las cámaras. (Foto: X)
Los actores dejaron atrás las tensiones con gestos de cariño frente a las cámaras. (Foto: X)

Sin embargo, los actores disiparon todas las dudas durante la premier de la quinta temporada, donde fueron captados entre risas y abrazos.

LEE: Stranger Things 5: todo lo que se sabe hasta ahora de la nueva temporada

Lejos de mostrar una actitud tensa o distante, Millie y David se han mostrado más cómplices que nunca, igual que una relación entre padre e hija.

Lanzamiento

  • Parte 1: 26 de noviembre de 2025
  • Parte 2: 25 de diciembre de 2025
  • Parte final: 31 de diciembre de 2025

