Millie Bobby Brown y David Harbour entre risas y abrazos

La relación entre ambos actores se muestra fuerte pese a la denuncia.
La relación entre la protagonista de Stranger Things y su "padre" en la serie ha estado en la mira de los medios, debido a una denuncia por acoso.
Los medios internacionales declararon que Millie Bobbie Brown interpuso una denuncia contra David Harbour por acoso (actitud pesada) poco antes de iniciar el rodaje de la última temporada.
Sin embargo, los actores disiparon todas las dudas durante la premier de la quinta temporada, donde fueron captados entre risas y abrazos.
Lejos de mostrar una actitud tensa o distante, Millie y David se han mostrado más cómplices que nunca, igual que una relación entre padre e hija.
Lanzamiento
- Parte 1: 26 de noviembre de 2025
- Parte 2: 25 de diciembre de 2025
- Parte final: 31 de diciembre de 2025