La millonaria ganancia que posee El Salvador tras haber invertido en "Bitcoin"

-

Bukele revela que El Salvador tiene millones de dólares en bitcoin.

OTRAS NOTICIAS: La petición de Bukele para seguir la guerra contra las pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este jueves 14 de marzo que el país almacena 406.6 millones de dólares que suman 5,689 bitcoin en una "billetera fría" (fuera de línea), en momentos en que la criptomoneda registra récords.

"Hemos decidido transferir una gran parte de nuestro bitcóin a una billetera fría y almacenar esa billetera fría en una bóveda física dentro de nuestro territorio nacional", aseguró Bukele por medio de la red social X, en inglés.

We've decided to transfer a big chunk of our #Bitcoin to a cold wallet, and store that cold wallet in a physical vault within our national territory.



You can call it our first #Bitcoin piggy bank



It's not much, but it's honest work pic.twitter.com/dqzedykxT1 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 14, 2024

La billetera fría busca proteger la inversión en criptomonedas fuera de línea (sin conexión a internet) para prevenir ataques externos de hackers.

"Puedes llamarlo nuestra primera bitcoin alcancía", subraya Bukele.

El 7 de septiembre de 2021, por iniciativa Bukele, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en poner a circular legalmente el bitcoin a la par del dólar estadounidense que se estableció en 2001 como moneda de curso legal.

En una captura de pantalla, el mandatario indicó que se trata de 406.6 millones de dólares para un total de 5,689 bitcoin. "No es mucho, pero es un trabajo honesto", destacó.

El bitcoin superó esta semana los 73,000 dólares, en una subida desenfrenada desde la aprobación en el mercado estadounidense de una nueva fórmula de inversión vinculada a la cotización de la criptomoneda.

Foto: AFP

Otras criptomonedas como ether o ethereum también han registrado alzas en su cotización.

Un 88% de los salvadoreños no utilizó el bitcóin en sus transacciones durante 2023, aseguró en enero una encuesta de la privada Universidad Centroamericana (UCA).

Con el bitcoin, Bukele procuraba que las remesas desde el exterior fluyeran a menor costo, y que los salvadoreños, 70% de los cuales estaban al margen del sistema financiero, se bancarizaran masivamente.