Mineduc alerta sobre estafas telefónicas ofreciendo supuestas plazas de empleo

  • Por Reychel Méndez
12 de febrero de 2026, 12:47
Mineduc alerta sobre estafas telefónicas sobre supuestas plazas de empleo. (Foto: Canva)

Un número de Whatsapp es utilizado para extorsionar a personas que desean aplicar a supuestas plazas en instituciones del gobierno.

Tras la alerta de un usuario en redes sociales, sobre una artimaña en la que los delincuentes ofrecen plazas en instituciones gubernamentales a cambio de un monto económico.

Ante este hecho el Ministerio de Educación indicó que se trata de una estafa, ya que el número telefónico no pertenece a la institución.

Además, indicó que los procesos de contratación son gratuitos y se realizan a través de los canales oficiales, recomiendan verificar la autenticidad de las ofertas laborales en las plataformas oficiales del Mineduc y denunciar si se presenta alguna anomalía.

