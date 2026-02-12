Mineduc alerta sobre estafas telefónicas ofreciendo supuestas plazas de empleo

¡Atención! ¡No te dejes engañar!



Recibimos alerta en redes sociales de una estafa a través del número telefónico 37768944. Este número NO pertenece al Ministerio de Educación.



Recuerda que todos los procesos de contratación del #Mineduc son gratuitos y se realizan a… pic.twitter.com/CBezSidT7B