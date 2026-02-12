Mineduc alerta sobre estafas telefónicas ofreciendo supuestas plazas de empleo

Un número de Whatsapp es utilizado para extorsionar a personas que desean aplicar a supuestas plazas en instituciones del gobierno.
Tras la alerta de un usuario en redes sociales, sobre una artimaña en la que los delincuentes ofrecen plazas en instituciones gubernamentales a cambio de un monto económico.
Ante este hecho el Ministerio de Educación indicó que se trata de una estafa, ya que el número telefónico no pertenece a la institución.
Además, indicó que los procesos de contratación son gratuitos y se realizan a través de los canales oficiales, recomiendan verificar la autenticidad de las ofertas laborales en las plataformas oficiales del Mineduc y denunciar si se presenta alguna anomalía.