"Brigadas pedagógicas": la estrategia del Mineduc para recuperar clases perdidas

Los estudiantes acudirán dos o tres veces por semana a tutorías en escuelas o lugares comunitarios seguros.

El Ministerio de Educación (Mineduc) aprobó la Estrategia de Continuidad Educativa con la cual atenderá a los niños que fueron afectados por la suspensión de clases en centros educativos públicos. Esto, debido a la huelga llevada a cabo por maestros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG).

La información fue publicada en el Diario de Centro América mediante el Acuerdo Ministerial 3464-2025 y precisa que su objetivo es garantizar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes afectados por suspensiones prolongadas de clases y se "fundamenta en el derecho a la educación y prioriza a los estudiantes en situación de vulnerabilidad".

La estrategia contempla que existan "brigadas pedagógicas", que son equipos conformados por personal técnico departamental, tutores pedagógicos y voluntarios de diversas instituciones, que actuará corno actores clave en la implementación territorial y cuya intervención será establecida en los procedimientos, instructivos y guías que se emitan por el Mineduc.

Los tutores se reunidrán dos o tres veces por semana tres horas con los niños para recuperar el tiempo perdido. (Foto: Archivo / Soy502)

Para el desarrollo de la misma se crean las "jornadas pedagógicas comunitarias", que son encuentros planificados entre estudiantes y el equipo educativo, desarrollados en ambientes seguros y organizados.

Todos los aspectos de la estrategia serán liderados y el flujo de información con los tutores y quienes tengan contacto con los niños estará a cargo de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade).

¿Cómo funcionará?

El Mineduc informó que la Estrategia funcionará de la siguiente manera: en principio, las sesiones entre tutores y alumnos se desarrollarán entre dos y tres veces por semana en cada comunidad afectada, "preferiblemente en la escuela local" o en un espacio comunitario seguro.

Los menores serían organizados por grados o ciclos educativos, las tutorías tendrás una duración de tres horas, pero eso dependerá según el contexto y los recursos que se tengan a disposición.

Además del trabajo presencial, los menores tendrán que desarrollar actividades en su hogar y para llevar a cabo ese trabajo se apoyarán de sus libros de texto y fichas de trabajo desarrolladas especialmente para la tutoría. También se busca que exista respaldo de las familias para que el menor pueda ser apoyado en su hogar.

El Mineduc determinó que los menores que perdieron tiempo de clases serán reforzados en comunicación y lenguaje, enfocado especialmente en habilidades de lectoescritura, matemáticas, medio social y natural, ciencias sociales y formación ciudadana, ciencias naturales y tecnología, sin embargo, eso dependerá según el ciclo educativo que los menores cursen.

El Mineduc preparará material técnico y pedagógico para que los niños puedan recuperar los contenidos atrasados. (Foto: Archivo / Soy502)

Contrataciones

El Acuerdo Ministerial habilita al Mineduc para la contratación temporal de tutores pedagógicos, con cargo al renglón presupuestario 036, Retribuciones por servicios, quienes tendrán la responsabilidad de brindar acompañamiento y apoyo técnico, pedagógico a los estudiantes

Los tutores pedagógicos serán contratados por las Direcciones Departamentales de Educación (Dideduc). Asimismo, el Ministerio actualizará y publicará en los siguientes 60 días los instructivos, guías, procedimientos, formularios y plantillas de las gestiones administrativas de la estrategia.