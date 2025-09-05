¡Destituido! Mineduc remueve a director de Educación tras incidente vial en Sololá

La decisión se produce luego de un incidente en el que el funcionario manejaba bajo los efectos del alcohol.
El Ministerio de Educación informó que Adrián Cruz Yac Tunay, director departamental de Educación de Sololá, fue relevado de su cargo a partir el jueves 4 de septiembre de 2025.
Aunque el comunicado no brinda detalles, la decisión se produce luego de un incidente en el que el funcionario manejaba bajo los efectos del alcohol y estuvo involucrado en un choque mientras conducía un vehículo oficial.
En su lugar, asumirá de manera interina Pedro Iboy Chiroy, jefe en funciones del Departamento Administrativo Financiero de la Dirección Departamental de Educación de Sololá.
El caso fue denunciado en redes sociales a través de un video donde se ve a Cruz en aparente estado de ebriedad tras ocasionar un percance vehicular.
Las imágenes muestran como Cruz es retirado del vehículo oficial frente a varios espectadores.