¡Atención! Ministerio de Educación no suspenderá clases pese a bloqueos

Este lunes se prevén protestas en distintos departamentos, pero el Mineduc indica que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

Este lunes 28 de abril, habrá una nueva jornada de manifestaciones y bloqueos en el país, esta vez promovidos por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

La entidad ya confirmó los 20 puntos estratégicos que piensa tomar su organización, y, aunque aún no se informa sobre la hora en la que se iniciarán las movilizaciones, se prevé que esto ocurra desde temprano, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Distintos puntos en la ciudad capital y el interior del país se verían afectados por bloqueos y protestas de Codeca. (Foto: Archivo/Soy502)

Pese a la situación, el Ministerio de Educación (Mineduc) no suspenderá las clases presenciales. De tal cuenta, docentes y estudiantes deberán presentarse en su horario normal a las actividades correspondientes.

No obstante, la cartera aclaró que no habrá ningún tipo de sanción contra los alumnos que no se presenten, en caso de que tengan inconvenientes para trasladarse o se vean afectados por los bloqueos.

Anteriormente, el Mineduc ha adoptado la misma postura, con el fin de no interrumpir las actividades programadas en el calendario escolar.

El Mineduc informó sobre el desarrollo de las clases durante este lunes 28 de abril, cuando Codeca anunció movilizaciones. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Por qué manifestarán?

Codeca anunció el pasado viernes 25 de abril que habrá movilizaciones a nivel nacional este lunes 28, en respaldo a Los 48 Cantones de Totonicapán, tras la captura de sus exdirigentes Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

El Ministerio Público los acusa y logró que quedaran ligados a proceso por terrorismo y otros cargos, por las manifestaciones que lideraron en octubre de 2023, después de las elecciones presidenciales.