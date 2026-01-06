Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Winona Ryder sorprende al aparecer en video musical de A$AP Rocky

  • Por Selene Mejía
06 de enero de 2026, 15:32
winona ryder video A$AP Rocky. (Foto: AFP)

winona ryder video A$AP Rocky. (Foto: AFP)

Winona Ryder aparece en el video del sencillo "Punk Rocky" de A$AP Rocky, como parte del álbum Don't Be Dumb que saldrá el 16 de enero de 2026.

OTRAS NOTICIAS: La venganza de Winona Ryder años después de sufrir bullying

Winona interpreta a la vecina de A$AP Rocky en un barrio suburbano donde él y su banda realizan una caótica sesión de garage.

winona ryder video 1
Foto: AFP.

Los vecinos enojados llaman a las autoridades para que hagan algo con la molesta situación y así se desarrolla la historia. 

El personaje de la actriz quien fue una de las más aclamadas de los 90 entra a la fiesta con un plato de galletas y en la historia tiene toques de irreverencia y diversión. 

winona ryder video 2

winona ryder video 3

Rakim Athelston Mayers (A$AP Rocky) es rapero, cantante, modelo, productor, actor y director estadounidense, fue conocido en el grupo de hip hop A$AP Mob, de donde adaptó su apodo.

MIRA: 

 

 


  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar