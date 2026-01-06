Winona Ryder sorprende al aparecer en video musical de A$AP Rocky

Winona Ryder aparece en el video del sencillo "Punk Rocky" de A$AP Rocky, como parte del álbum Don't Be Dumb que saldrá el 16 de enero de 2026.
OTRAS NOTICIAS: La venganza de Winona Ryder años después de sufrir bullying
Winona interpreta a la vecina de A$AP Rocky en un barrio suburbano donde él y su banda realizan una caótica sesión de garage.
Los vecinos enojados llaman a las autoridades para que hagan algo con la molesta situación y así se desarrolla la historia.
El personaje de la actriz quien fue una de las más aclamadas de los 90 entra a la fiesta con un plato de galletas y en la historia tiene toques de irreverencia y diversión.
Rakim Athelston Mayers (A$AP Rocky) es rapero, cantante, modelo, productor, actor y director estadounidense, fue conocido en el grupo de hip hop A$AP Mob, de donde adaptó su apodo.
MIRA: