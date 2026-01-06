La entrevista más íntima de Messi: Antonela, ChatGPT, alcohol, tiktok y sus hijos

-

Lionel Messi volvió a mostrarse cercano y reflexivo en una charla íntima donde dejó de lado el perfil reservado que suele mantener. La entrevista fue realizada por Nicolás Occhiato y Diego Leuco, quienes viajaron a Miami para conversar con el capitán argentino en el Chase Stadium. El diálogo, emitido por el canal Luzu TV, tuvo lugar poco antes de que Messi regresara a Rosario para pasar las Fiestas.

En el encuentro, habló sin filtros sobre su actualidad personal, la crianza de sus hijos y el vínculo que lo une desde hace años con Antonela Roccuzzo, dejando ver un costado humano que rara vez expone ante el público.

Estas son sus frases destacadas:

Su relación con Antonela

Soy muy detallista. Nosotros nos vamos y no nos volvemos a ver hasta la tarde. Soy de dejar algún regalito. Me cuesta demostrar, expresarlo. Pero sí, la verdad que por las personas que quiero, me gusta más que estén bien. Y ella es mucho más que yo, y siempre hablamos que ella dejó de serlo mucho porque yo no me gustaba.

Su forma de ser

Soy más raro que la mier... Me gusta estar solo, disfruto estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo por ahí me termina saturando. Me gusta mi momento de soledad. Miro TV o algún partido, pero más que nada eso. Depende de mi estado de ánimo. Estoy muy estructurado, si tengo el día organizado y me ponen algo... Me desconecto. No me comunico, lo asimilo para adentro.

Qué música escucha

Manejan mucho los nenes. Eligen mucho eso, ahora por ejemplo están todo el día con Bizarrap y Daddy Yankee. Y canciones nuevas que van saliendo. Es todo muy normal.

Su personalidad

Lo que menos me gusta es cuando entro, me bloqueo, y me cuesta salir mucho. Cuando algo no me gusta o cualquier boludez me hace cambiar de ánimo. El que me cambia eso es Mateo. Él es uno de los pocos que logra sacarme de ese estado. El no comunicarme mucho, me cuesta expresarme. Mis problemas, lo que pasa, pero es mi forma.

Su infancia, Newell's, River y el tratamiento

Yo empecé el tratamiento (para crecer) y era muy caro. Y mi viejo y su trabajo se hacían cargo de una parte. Yo tenía 11 años. Newell's dijo que apoyaría para que jugara con ellos. Vivíamos en zona sur, teníamos que ir a la otra punta. La hacían ir a buscar la plata a mi vieja y no le daban la plata. Por eso la calentura de mi vieja con Newell's. Fui a River Plate, hice una prueba, estuve entrenando. A los 10 días volví, me habían dicho que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento. Y me dicen 'lo único, por el pase no podemos hacer nada, tenés que ir vos a sacar el pase de Newell's y venir' Y obviamente, cuando lo fui a pedir no me lo daban. Ahí se cortó todo y después apareció lo de Barcelona que no estaba en los planes de nadie.

Qué series o canales consume

Miramos de todo con Anto. Miro los resúmenes, los clips. Miro lo que me aparece. Dos horas menos es mucho. Te cambia porque tenemos una rutina muy ordenada. Me cuelgo mirando tiktok. Paso mucho tiempo ahí. Pero estoy al tanto de lo que pasa en Argentina.

Su vuelta a la Selección

No me gusta dar consejos. Cada uno tiene que vivir su experiencia, pero sí que nunca abandonen lo que uno siente. A mí me tocó que pensé que ya no daba para más lo de la Selección y después me arrepentí muchísimo porque veía los partidos y me quería morir. El mejor ejemplo es no renunciar nunca.

Su vida empresarial

Siempre, toda mi vida, pensé en el futbol, pero lo único que tenía en la cabeza era jugar a la pelota. Me gusta, intento aprender porque es algo nuevo para mí. Pero sobre todo de rodearme de gente preparada, dejar todo para que salga bien.

Bebida alcohólica que le gusta tomar

Para bailar tengo que estar un poquito ebrio... Me gusta el vino. Si no, la misma de siempre. Vino y Sprite... para que pegue rápido. Es lindo con el calor.

Por qué lloró la última vez

Soy sensible. Con películas, lloro. Las vivo. En algunos hechos que pasan, lo vivo mal.

¿Usas ChatGPT?

No... Nada. No le agarré la vuelta. Antonela sí, por ejemplo, está todo el día con eso, preguntando. Le pregunta boludeces (tonerías), de todo.

Por qué en público solo habla en español

Creo que sí, me siento raro hablando inglés, no me gusta, prefiero hacerlo todo en español. Pero inglés la verdad que creo que puedo hablar y me puedo desenvolver, pero tengo pudor. En inglés hablo en privado, con los nenes.

Por qué no hace "trucos" con la pelota

No me gusta, nunca hice. Muchas veces me dicen en los partidos que no hago bicicleta, todas esas cosas. La verdad que nunca me gustó. De chiquito sí hacía más jueguitos con la pelota, pero tampoco existían todas esas cosas que existen hoy, todas las cosas que hacen con la pelota.

Las redes sociales

A veces, por ahí, sí tengo alguna cuenta que quiero dejar de seguir, y no dejo porque digo... Todas esas boludeces después repercuten y son boludeces. No tengo silenciado a nadie. En ese sentido, sí, es en lo que más me cuido, le doy un poco más de atención. No me gusta que se hable de mí sobre algo que no sea jugando al futbol.

¿El futuro?

No me veo de técnico. Mánager me gusta, pero si tengo que decidir, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría poder tener mi propio club, hacerlo crecer, arrancar de abajo y darle la oportunidad a los chicos y a la gente de crecer y hacer un club importante.