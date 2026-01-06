El Dakar no da tregua: La titánica jornada del piloto guatemalteco Arredondo

-

Una etapa realmente desgastante. Así fue lo que vivió el piloto guatemalteco, Francisco Arredondo, este martes, durante el desarrollo de la tercera jornada del Dakar 2026, que tuvo salida y meta en la localidad de Alula. Tras más de 700 kilómetros, entró con un tiempo de 8:10.01 horas.

El piloto guatemalteco del KTM Bas World Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen, ocupó el puesto 90, a 3:30.28 horas, del ganador, su compañero de equipo, el sudafricano, Michael Docherty. En la clasificación general, se encuentra en el puesto 89 de la división Rally2.

La carrera tuvo un enlace inicial de 314 kilómetros, para luego dar paso a una Especial cronometrada de 422 kilómetros.

En las pistas arenosas, la aventura se desarrolló entre los visitantes de la región de Alula. La creatividad de la naturaleza y el paso de los siglos esculpieron formaciones rocosas increíbles, que volvieron la jornada en una navegación delicada.

En la segunda parte, el número creciente de pistas hizo que la interpretación del roadbook fuese difícil, más, aún, cuando los puntos de referencia fueron escasos.

"Hoy fue una especial bastante dura para todos, hubo muchas caídas y piedras sueltas. Hubo mucho tráfico entre los carros y camiones, la pista estuvo muy escarpada, pero a pesar de ello, con el equipo estamos listos para el este miércoles, que será una etapa maratón", comentó Arredondo.

La cuarta jornada de este miércoles, también tendrá salida y meta en Alula, y es denominada etapa maratón, ya que, en el campamento, los corredores no tendrán ayuda de sus equipos. Constará de un Enlace inicial de 78 kilómetros, para luego dar paso a una Especial cronometrada de 417 kilómetros.