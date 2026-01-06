¡Otro ataque armado! Un tercer incidente deja un herido en zona 13

-

Con este se suman tres incidentes armados en este martes 6 de enero en la ciudad capital.

Un nuevo ataque armado se registró la tarde de este martes 6 de enero en la avenida Hincapié, entre la 1a. y 2a. calle, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a Carlos Roberto Rodríguez, de 32 años, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Según indicaron los socorristas, esta persona presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, las cuales provocaron que se encontrara en estado delicado y de momento su estado de salud es reservado.

#Urgente

Bomberos municipales estabilizan a un herido por proyectil de arma de fuego en Avenida Hincapié y 1a calle de la zona 13.

El soporte es vital para mantener con vida al baleado que fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. pic.twitter.com/tvXg2AYxiG — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) January 6, 2026

Se ha dado a conocer que se trató de un asalto, desconocidos en un vehículo de dos ruedas se le acercaron a la víctima cuando conducía su automóvil, robándole su celular y después le dispararon.

En el lugar del ataque se realizó un cierre vehícular de parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para que las autoridades puedan dar seguimiento al hecho, además quedó en el lugar el vehículo con impactos de bala.

La Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra en el lugar del hecho de violencia para realizar las diligencias respectivas.

El vehículo que conducía la víctima presenta impactos de bala. (Foto: PMT Guatemala)

Otros incidentes

La mañana de este martes en la 5a. avenida y 2a. calle de la colonia Guajitos, en la zona 21 se reportó el primer ataque armado, donde falleció Israel Velásquez González, 37 años, frente a su vivienda.

Horas más tarde, casi al mediodía, un segundo ataque armado se suscitó en la 20 calle, entre 17 y 18 avenida de la zona 10, donde quedó herida una mujer de aproximadamente 20 años.

Las autoridades correspondientes investigan estos violentos hechos que se han perpetrado durante este 6 de enero.

*Con información de Oscar Rivas / colaborador.