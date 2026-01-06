Barcelona defenderá la corona de la Supercopa ante el Athletic Bilbao

-

La Supercopa de España dará comienzo este miércoles (1:00 p.m. en vivo por Sky) en el estadio King Abdullah de Yeda, donde Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentarán en la primera semifinal. El conjunto azulgrana, vigente campeón, parte como favorito frente a un equipo bilbaíno que busca sorprender pese a un arranque de temporada marcado por la irregularidad.

El cuadro dirigido por Hansi Flick aterriza en Arabia en un momento dulce. Encabeza la clasificación de LaLiga y acumula una dinámica muy positiva, con ocho victorias consecutivas en todas las competiciones y solo una derrota en sus últimos trece compromisos oficiales. Esta solidez lo convierte, a priori, en el rival más temible del torneo, en el que también participan Real Madrid y Atlético de Madrid.

En cuanto a la convocatoria, el Barcelona solo lamenta las ausencias por lesión de Gavi y Andreas Christensen. La gran noticia es la vuelta de Ronald Araujo, quien ha superado problemas personales y se reincorporó recientemente a los entrenamientos.

El precedente más reciente entre ambos equipos invita al optimismo azulgrana: un contundente 4-0 en noviembre, en el que el Barsa neutralizó la presión alta del rival, se impuso en el centro del campo y castigó los espacios a la espalda de la defensa rojiblanca. Repetir ese guion será uno de los objetivos de Flick.

Irregulares

El conjunto de Ernesto Valverde, por su parte, llega a la cita inmerso en una racha liguera negativa, con solo un punto sumado en las tres últimas jornadas. Además, afronta un panorama complicado en la Liga de Campeones, donde necesita ganar sus dos partidos restantes para seguir con vida.

El Athletic viajó a Yeda sin poder recuperar a dos piezas fundamentales en la defensiva, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche. A ello se suma el momento discreto de referentes ofensivos como Iñaki y Nico Williams, lejos del nivel que llevó al equipo a brillar la pasada temporada en Europa.