Fuerte viento se espera para este miércoles 7 de enero

Las bajas temperaturas continuarán por la noche y madrugada.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cuánto tiempo llevará la construcción del Aerometro en la ciudad?
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para este miércoles 7 de enero nubosidad dispersa por la madrugada.
Durante la mañana, el ambiente será cálido, pero el viento soplará fuerte, sobre todo en la ciudad capital.
Por la tarde, habrá bruma y pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional.
No se descartan lluvias al final de la tarde, sobre todo en la Bocacosta.
El descenso de la temperatura será gradual por la noche y madrugada.
¡Alerta!
El descenso de temperatura puede aumentar el riesgo de resfriados y enfermedades respiratorias.
Por ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda abrigarse bien y visitar al médico ante síntomas como fiebre, tos o malestar en general.