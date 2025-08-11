Guatemaltecos en Alligator Alcatraz fueron arrestados en sus autos, detalla el Minex

-

Los connacionales que están recluidos en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz tienen derecho a una llamada telefónica diaria.

EN CONTEXTO: Confirman que 249 guatemaltecos se encuentran detenidos en Alligator Alcatraz

Tras confirmar que son 249 los migrantes guatemaltecos que fueron remitidos al reciente centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó las condiciones en que estos se encuentran.

El jefe de esa cartera, Carlos Ramiro Martínez, indicó que las autoridades consulares de Miami, solo han logrado entrevistar a 37 de los connacionales que se encuentran detenidos en ese sitio.

La primera visita al lugar se hizo el pasado 6 de agosto y, aunque solo se tenía el reporte de 14 chapines internos, la cifra superó lo esperado, dijo el canciller, durante "La Ronda" de este lunes 11.

El funcionario añadió que ante la situación, se solicitó un permiso para hacer una visita semanal, lo cual fue autorizado. En ese lapso, se buscará hablar con otros connacionales y conocer las condiciones en que se encuentran.

"No son delincuentes"

Un aspecto destacado por el canciller es que la mayoría de los migrantes guatemaltecos que fue remitido a Alligator Alcatraz iba en su vehículo al momento del arresto y que no tenía un récord criminal.

"No son delincuentes, no han cometido ningún delito, pero sí tienen una situación de irregularidad migratoria", expresó el funcionario. Agregó que entre las faltas que habrían cometido los ahora detenidos figura poseer una licencia de conducir vencida.

37 connacionales que están arrestados en Alligator Alcatraz han sido entrevistados por el Minex.

¿Cómo se encuentran?

De acuerdo con el Minex, durante la visita al recinto se constató que los connacionales tienen derecho a una llamada internacional diaria, con una duración de 15 minutos.

También tienen alimentación y el centro cuenta con aire acondicionado, mencionó Martínez. Además, hizo ver que varios de los arrestados ya están en proceso de deportación.

El canciller remarcó que se están haciendo las gestiones necesarias para apoyar a los migrantes "y tratar de mejorar su situación".

Vista aérea del centro de detención Alligator Alcatraz, construido recientemente en Florida. (Foto: The New York Times)

Alligator Alcatraz, la prisión para migrantes

Alligator Alcatraz es un centro de detención migratoria inaugurado hace poco más de un mes. Su construcción duró una semana y se encuentra sobre un antiguo aeropuerto en Los Everglades, Florida, y está rodeado de caimanes y pantanos.

A mediados de julio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó a periodistas que el lugar "solo hay un camino para entrar... y la única salida es un vuelo sin retorno".