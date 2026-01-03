Minex se pronuncia tras bombardeos en Venezuela

Luego del ataque a Venezuela esta madrugada, el Minex ha manifestado su postura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) se pronunció a través de un comunicado sobre la situación que vive Venezuela tras un ataque militar esta madrugada de sábado 3 de enero, en donde fue capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
"El Gobierno de la República de Guatemala observa con profunda preocupación la situación en Venezuela, incluyendo los reportes de explosiones y ataques aéreos registrados en las últimas horas", dice parte del comunicado.
Además, reitera que el país tiene la plena convicción de que la paz y el respeto al derecho internacional deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación militar.
"Guatemala reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias", afirma.