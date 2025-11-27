Los vínculos de Raul Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, con la Cancillería

-

El Acuerdo Gubernativo con el cual empresario estuvo nombrado como cónsul honorario de Guatemala en Toluca, estuvo vigente hasta octubre pasado.

Raúl Rocha Cantú —acusado de tráfico de armas y combustible en México—, fungió como cónsul honorario de Guatemala en Toluca, México, hasta el mes recién pasado, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El dueño de Miss Universo, es imputado por la Fiscalía General de la República del vecino país, de tráfico de dichos ilícitos entre México y Guatemala.

Según la fiscalía mexicana, la organización que operaba Rocha Cantú pasó hidrocarburos desde Guatemala en lanchas, a través del Río Usumacinta y luego en pipas desde Chiapas.

Explicó que también suministró armas para el "Cártel del Golfo" y el "Grupo Sombra de Veracruz" y que el combustible proveniente de Guatemala, no cubría la fracción arancelaria correspondiente.

Rocha Cantú fue cónsul honorario de Guatemala en Toluca. (Foto: Cancillería / Soy502)

El dueño del certamen Miss Universo estuvo vinculado con la Cancillería guatemalteca, ya que estuvo nombrado como cónsul honorario de Guatemala, en la ciudad de Toluca, estado de México, desde diciembre de 2021 hasta octubre de 2025.

Una nota de prensa fechada el 18 de enero de 2022 y publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores menciona que el entonces canciller Pedro Brolo Vila inauguró el 17 de enero —de 2022— un Consulado Honorario de Guatemala en Toluca, en el Estado de México".

La nota señala que dicho Consulado Honorario permitiría "ampliar la atención a los guatemaltecos y fomentar el comercio, el turismo y el intercambio cultural" y que el cónsul honorario era "el empresario y filántropo mexicano Raúl Rocha Cantú".

Raúl Rocha Cantú, junto al exministro Mario Búcaro, quien también fungió como embajador de Guatemala ante México. (Foto. Cancillería / Soy502)

En el texto se precisa que Brolo Vila destacó la trayectoria de Rocha Cantú y que el establecimiento del Consulado Honorario permitiría "la ampliación de la cobertura en la protección y asistencia consular brindada".

Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, un cónsul honorario es una "persona que no suele tener la nacionalidad del país por cuenta del que actúa, sino la del de residencia o la de un tercer Estado, que no es funcionario de carrera y que solo es competente para ejercer un número limitado y secundario de las funciones consulares".

En la actualidad, sigue vigente la página electrónica consuladomexgua.com, la cual señala que pertenece al Consulado Honorario de Guatemala en el Estado de México y fue creada en 2023.

A pesar de que el Consultado Honorario de Toluca ya no aparece en el listado oficial del Minex aún existe una página electrónica oficial. (Foto: Captura de pantalla / Soy502)

Soy502 consultó los registros públicos de la Cancillería y se logró constar que el nombre de Rocha Cantú no figura en la nómina del servicio exterior correspondiente a octubre de 2026.

Asimismo, en la página del Minex, en el apartado de Consulados Honorarios de Guatemala ya no aparece el Consulado Honorario de Guatemala en Toluca, únicamente se despliegan información de los ubicados en Baja California Sur, Guadalajara, Playas de Rosarito en Baja California y Puebla.

Cancillería se desliga

El Minex emitió un comunicado donde confirmó que Rocha Cantú fue designado como cónsul honorario con el Acuerdo Gubernativo No. 335 el 16 de diciembre de 2021, el cual estuvo vigente hasta octubre pasado.

"Se recibió un informe por parte de la Embajada de Guatemala en México indicando que la dirección del Consulado Honorario habría cambiado sin notificación ni autorización previa. El Minex informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento, ya que se constató un incumplimiento a nuestras normas", precisa el documento.

Agrega que "esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata" y recalca "que el Gobierno de Guatemala es respetuoso de los asuntos internos de otros Estados".

MINEX informa sobre acuerdo de derogación del Sr. Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario.#Comunicado https://t.co/3jaXM1DRMQ pic.twitter.com/giU6OVDxT5 — MINEX Guatemala (@MinexGt) November 27, 2025

La cancillería destacó que los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática.

"En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural, en nombre del país, en ciudades del mundo donde no hay representación consular de Guatemala", precisa el comunicado.