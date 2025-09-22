Minfin defiende recaudación tributaria y ejecución presupuestaria

-

Autoridades señalan que se han mejorado en los indicadores a nivel internacional.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) señaló que la recaudación tributaria del presente año está arriba de lo proyectado y que, aunque se ha ejecutado 58.5 % del presupuesto vigente, esto en términos de dinero representa un valor mucho más alto que lo reportado por los dos gobiernos anteriores.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, indicó que para el 11 de septiembre último ya se había recaudado el 70.7 % de la meta proyectada para este año, lo que representa Q 77,255.1 millones de Q 109,302.6 millones.

"El crecimiento que hemos observado de la recaudación interanual es que vamos por encima del 9.8 por ciento. Esto quiere decir que nuestra recaudación está dando los resultados que habíamos previsto", afirmó el funcionario.

La recaudación tributaria se ha elevado este año en compración con los dos años anterior. (Foto: Minfin / Soy502)

Precisó que los impuestos que han crecido por encima del promedio son aquellos vinculados con la economía doméstica, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y los derechos arancelarios.

Defiende ejecución

El ministro también se refirió a la ejecución presupuestaria de este año, que al 15 de septiembre es de Q 90,537.1 millones, lo cual representa el 58.5 % del presupuesto vigente.

"Cuando lo comparamos con los segundos años de los gobiernos anteriores, lo que tenemos es que el nivel de ejecución del presupuesto del gobierno del presidente Arévalo supera la ejecución de los segundos años de los dos gobiernos anteriores", afirmó Menkos.

Y es que según datos presentados por el Minfin, en el mismo lapso de la administración de Jimmy Morales se había ejecutado un 56.2 % que significaba Q43,652.6 millones y con Alejandro Giammattei, la cifra era del 54.5 %, que eran Q 58,645 millones.

"Tenemos una actividad en la ejecución del presupuesto muy buena, una variación de 19.8 % con respecto a lo que se iba ejecutando en septiembre del año pasado. Continúan abanderando la ejecución los ministerios que tienen más relación con la producción de bienes y servicios públicos", argumento el funcionario.

Remesas y Codedes

El ministro también enfatizó el alza que hay en el envío de remesas hacia Guatemala del extranjero y la ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes)

La ejecución presupuestaria de este año en superior en compración con el mismo lapso de los gobiernos anteirores. (Foto: Minfin / Soy502)

"Los recursos que ellos —migrantes— trasladan a sus familias, a sus hogares en la economía guatemalteca, se traducen en una fuerza con la capacidad de crear crecimiento económico y empleo", indicó Menkos.

Explicó que para este se estima que las remesas familiares van a sumar más de US$ 24 mil 500 millones (Q 187,670 millones), lo cual es "un flujo de recursos con una potencia que puede transformar la economía de Guatemala".

Menkos también se refirió a los Codedes y confirmó que ya se alcanzó un 29 % de ejecución presupuestaria de sus recursos, lo que "es aproximadamente un 6 % más respecto al nivel de ejecución que se llevaba el año pasado"

"Vale la pena reiterar que bajo el brazo de inversión pública de los Consejos de Desarrollo, hoy se están ejecutando alrededor de 11 mil obras a lo largo y ancho del territorio nacional", puntualizó el ministro.