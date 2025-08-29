Finanzas habilita tablero digital para fiscalizar a los Consejos de Desarrollo

-

En la plataforma los ciudadanos podrán descargar datos abiertos para fiscalizar.

OTRAS NOTAS: Finanzas aún no asigna recursos para la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) lanzó oficialmente el Tablero de Ejecución del Presupuesto de las Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codede), con el cual se podrá fiscalizar a estas entidades.

Según informó el Ministerio, esta herramienta permitirá a la ciudadanía acceder a información financiera sobre las transferencias que realiza la Administración Central a las cuentas en el Banco de Guatemala destinadas a los Codede.

Precisó que tablero se puede visualizar el monto de las transferencias, en qué municipio y departamento se están ejecutando los proyectos, el tipo de proyectos, su costo y su nivel de ejecución, así como de dónde provienen los recursos.

El ministro de Finanzas Públicas informó sobre el nuevo portal digital. (Foto: Minfin / Soy502)

Asimismo, los datos se pueden filtrar por los ejercicios fiscales 2024 y 2025 y la información está disponible en formato de datos abiertos, entre estos CVS y Excel, lo que facilita su uso, reutilización y análisis de los mismos.

El diseño del sitio permite que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos especializados en materia presupuestaria o uso previo del sistema de administración financiera, realice consultas mediante una interfaz gráfica clara y sencilla.

"Dentro de los principios de derechos humanos en la política fiscal se establece que la política fiscal debe ser transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas. Las personas tienen derecho a información fiscal", afirmó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

El funcionario agregó que el portal "facilita el acceso y seguimiento de la ejecución de los recursos públicos, lo que refleja el compromiso del Minfin con la transparencia y la rendición de cuentas".

Menkos considera que este portal "empodera a la ciudadanía para ejercer su derecho a conocer, supervisar y aportar a la mejora de la gestión pública".

Agregó que el tablero es la segunda de tres fases de un macroproyecto de interactividad de sistemas que al estar listo mostrará el proceso completo del uso de recursos públicos dentro de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Finanzas afirma que el portal es de fácil uso para los usuarios que deseen fiscalizar a los Codedes. (Foto: Minfin / Soy502)

El Minfin informó que la semana pasada invitó a un grupo de expertos en auditoría social para participar en las pruebas del tablero con el fin de obtener retroalimentación y hacer los cambios necesarios antes de su lanzamiento público.

Las personas interesadas en visitar el tablero pueden ingresar a la dirección https://transferenciascodedes.minfin.gob.gt/