Mingob anuncia que propondrá reforma a la ley antilavado

Reformas a la Ley Antilavado serán presentadas el martes 24 de febrero en el Pleno del Congreso.

Autoridades del Ministerio de Gobernación expusieron los alcances de una propuesta de reforma a la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, iniciativa que será presentada el próximo martes 24 de febrero ante el pleno.

El planteamiento busca atender el hacinamiento penitenciario mediante varios mecanismos legales y administrativos, entre ellos la posibilidad de que unas seis mil personas privadas de libertad, que ya cumplieron su condena, puedan egresar del sistema, siempre que se apliquen las modificaciones normativas en discusión.

Control telemático

Uno de los ejes centrales es la implementación del control telemático como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Esta herramienta permitiría que determinados procesados permanezcan fuera de las cárceles bajo monitoreo electrónico, reduciendo así el ingreso de nuevos reos al sistema penitenciario.

Según los datos expuestos, mantener a una persona en prisión representa para el Estado un costo aproximado de Q1,850 mensuales, es decir, más de Q60 diarios. En contraste, con el control telemático el gasto se reduciría, pues el propio beneficiario asumiría un pago cercano a Q50 diarios por el uso del dispositivo.

La reforma propone el control telemático como medida sustitutiva a prisión. (Foto: Archivo/Soy502)

Incluso, se indicó que si el reo carece de recursos, el Estado cubriría ese monto, lo que aún resultaría menos oneroso que la reclusión tradicional, según se indicó durante la reunión.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que la intención es incorporar formalmente esta modalidad dentro del Código Procesal Penal como una medida sustitutiva adicional.

"Es necesario también reformar el Código Procesal Penal... sólo agregar el control telemático como medida sustitutiva para que los jueces, en lugar de decretar prisión preventiva, accedan a su uso", señaló.

El funcionario añadió que esta opción no solo disminuiría costos, sino que evitaría la sobrepoblación de personas a cárceles (ya saturadas).

Otro punto abordado fue que quienes ya cumplieron su pena, pero continúan detenidos por trámites pendientes en juzgados de ejecución. Villeda planteó que estas personas puedan salir bajo monitoreo electrónico mientras concluyen sus gestiones administrativas.

"Que las personas que ya cumplieron prisión y que todavía están pendientes de su trámite administrativo... puedan salir a través del control telemático en libertad mientras se realiza todo su trámite", afirmó.

Respecto a las sanciones económicas actuales en delitos de lavado de dinero, el ministro consideró que su efectividad es limitada. "Yo quitaría la multa, porque nadie la paga al final; lo que hace esto es alargar la pena de prisión", indicó.

Como alternativa, propuso aumentar los rangos de condena. "Tal vez subiría la pena mínima a ocho años y la máxima a veinticinco, pero quitaría completamente la multa", puntualizó.

De no eliminarse, sugirió transformarla en trabajo comunitario, al considerar que las multas millonarias resultan incobrables en la práctica.

Las reformas a esta Ley responden a una estrategia integral penitenciaria. (Foto ilustrativa: Istock)

Las autoridades también señalaron que el sistema de control telemático tiene capacidad instalada para varios miles de usuarios (aproximadamente para 4 mil privados de libertad), aunque actualmente no se utiliza en su totalidad, lo que abre margen para ampliar su aplicación judicial.

Durante la citación se reiteró que la iniciativa de reformas será conocida el martes 24 de febrero en la sesión plenaria, sugiriendo que podría ser presentada de urgencia nacional; como parte de un paquete de acciones orientadas a reducir el hacinamiento, que supera casi el 300 % en algunos centros, y a optimizar los recursos del sistema penitenciario.

La citación se realizó este viernes 20 de febrero en el Congreso desde la bancada VALOR con el diputado Elmer Palecia.