Ministerio de Gobernación busca arrendar 2,000 dispositivos de control telemático

El oferente debe garantizar que el Centro de Control Telemático funcione en todo momento.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) buscará el arrendamiento de 2,000 dispositivos de control telemático, así como el equipo de la Unidad de Control.

A través del Número de Operación Guatecompras (NOG) 28565908, la Dirección de Servicios Administrativos y Financieros del Mingob, convocó a los interesados en participar en el proceso de licitación pública relacionado con la contratación del servicio de control telemático.

La información se dio a conocer mediante un anuncio publicado en el Diario de Centro América en donde se precisa que "la presentación de ofertas y apertura de plicas será el 11 de marzo próximo a las 10 horas teniendo como límite las 10.30 horas".

Detalles técnicos

Según proyecto de bases de la licitación pública DISAF-ALP-02-2025 publicado en portal guatecompras.gt, la capacidad funcional del sistema para control y monitoreo es de una cantidad estimada de 2,000 dispositivos.

Sin embargo, señala que deberá tener un "crecimiento progresivo del número de dispositivos de control telemático en base a la demanda y a requerimiento de la Unidad de Control Telemático en cumplimiento de órdenes judiciales".

Por lo tanto, en contratista que resulte electo en la licitación pública deberá proporcionar los dispositivos de control telemático con sus accesorios complementarios de instalación reemplazo, uso y carga de batería.

Asimismo, se indicó que "los dispositivos podrán ser requeridos tipo tobillera o brazalete para el caso de que el sujeto portador carezca de extremidades inferiores".

También el centro de datos, software de monitoreo, medios de respaldo, infraestructura de la red de cableado estructurado, la central de conmutación, equipos o sistemas de seguridad informática y otros que se consideren necesarios para el funcionamiento ininterrumpido del servicio.

"El contratista deberá proveer e identificar con qué soluciones alternas garantizará la prestación del servicio ante hechos o actos colaterales que puedan afectar el óptimo funcionamiento del Centro de Control Telemático y los dispositivos, así como cualquier otro aspecto relacionado con el servicio contratado", precisa el texto.

El Ministerio también pide "diseñar, implementar, configurar y realizar las pruebas de aceptación de las soluciones provistas para el Centro de Control Telemático y de los dispositivos, por personal designado de implementación y monitoreo designado".

Además, se solicita llevar a cabo un diagnóstico del "Centro de Control, adecuar, actualizar o realizar las mejoras o cambios que sean necesarios para la puesta en funcionamiento del diseño detallado del hardware y software de la solución del control telemático contratada".

Para finalizar, se puntualiza que el oferente deberá dar "mantenimiento preventivo, correctivo, soporte local y remoto al Centro de Control telemático durante las 24 horas, los 365 días del año".

Entrega de documentos

El anuncio publicado en el Diario Oficial señala que los documentos deberán ser entregados en la Coordinación de Compras ubicado en el sótano del Ministerio de Gobernación en la 6a. avenida 13-71 zona 1 ciudad de Guatemala.

"La apertura de plicas se realizará el mismo día y en el mismo lugar al finalizar el período de presentación y recepción de ofertas", precisa el anuncio.

"Los documentos del presente proceso de licitación pública se pueden obtener gratuitamente por medio sistema guatecompras.gt, ingresando el NOG 28565908", señala la publicación.